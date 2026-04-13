Лекари влизат в час, за да обяснят рисковете от поставяне на филъри във фризьорски салон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди абитуриентските балове стартира кампанията "Лицето не е чернова". Тя има за цел да обясни на младите какви са рисковете от нерегламентирани естетични интервенции сред младите.

През последната година имахме няколко случая на жени, пострадали от поставянето на филъри и ботокс във фризьорски салони от хора с неподходяща квалификация, използването на некачествени продукти, лоша хигиена и др.

Важно е младите хора да бъдат информирани, обясни пред Нова телевизия Нели Георгиева, която представлява организацията на пациентите на естетичните дерматолози. И отчете, че има известен отлив от подаръците за естетични процедури за бала и гротесните обеми. Сега тренд са само освежаващите процедури.

За младите хора са важни само здравата кожа и качеството на тъканите и елегантност, обясни д-р Елеонора Валянова, зам.-председател на асоциацията на естетичните дерматолози.

И двете са категорични, че големите обеми не са модерни.