ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Курсът на еврото към долара се понижава

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22651931 www.24chasa.bg

Лекари влизат в час, за да обяснят рисковете от поставяне на филъри във фризьорски салон

1604
Спринцовка с ботокс. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Преди абитуриентските балове стартира кампанията "Лицето не е чернова". Тя има за цел да обясни на младите какви са рисковете от нерегламентирани естетични интервенции сред младите.

През последната година имахме няколко случая на жени, пострадали от поставянето на филъри и ботокс във фризьорски салони от хора с неподходяща квалификация, използването на некачествени продукти, лоша хигиена и др.

Важно е младите хора да бъдат информирани, обясни пред Нова телевизия Нели Георгиева, която представлява организацията на пациентите на естетичните дерматолози. И отчете, че има известен отлив от подаръците за естетични процедури за бала и гротесните обеми. Сега тренд са само освежаващите процедури.

За младите хора са важни само здравата кожа и качеството на тъканите и елегантност, обясни д-р Елеонора Валянова, зам.-председател на асоциацията на естетичните дерматолози.

И двете са категорични, че големите обеми не са модерни.  

Още здравни новини вижте тук
Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”