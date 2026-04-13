Пролетният чай носи енергия и здраве

Пролетта е сезон на растеж и развитие, подходящ за подхранване на тялото, съобщи КМГ. Чаша пролетен чай е изключително полезна за тялото, носейки енергия и здраве. Пролетният чай успокоява черния дроб, регулира жизнената енергия ци и намалява вътрешната топлина. Той може да събуди жизнеността и да разсее натрупаната през зимата умора. Дългосрочната консумация на чай може да подобри здравето на сърцето и кръвоносните съдове, да понижи липидите в кръвта и да предотврати сърдечносъдови заболявания.

Китайските експерти препоръчват силно жасминовия чай. Неговите затоплящи свойства могат да разсеят студа и да освежат ума. Смесицата от флорални и чаени аромати създава приятно настроение и яснота, борейки се с пролетната умора.

Хора в общо добро здраве могат да пият чай от розови листенца. Розите успокояват черния дроб и регулират енергията ци, а при жените могат да насърчат кръвообращението, да регулират менструацията и да подкрепят красотата.

Възрастните хора, които редовно пият чай, могат значително да намалят риска от сърдечносъдови заболявания.

Зеленият чай пък има по-високо съдържание на чаени полифеноли, които са по-ефективни за намаляване на риска от сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания при жените.