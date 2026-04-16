На 18 април 2026 г. в София ще се проведе среща с пациенти с участието на утвърдения офталмолог от Турция – проф. д-р Абдуллах Йозкая. Събитието е организирано от Лайфмед Партнърс - здравен информационен център, който има дългогодишен опит в избора на най-добрите специалисти в турската медицина.
За повече информация и записване: 0888 24 68 88
Инициативата е насочена към хора, които се интересуват от съвременните възможности за диагностика и лечение на очни заболявания в чужбина и желаят да се запознаят лично със специалист с международен опит.
Събитието предоставя възможност за директен контакт с лекаря, както и за получаване на обща информация относно подходите, които се прилагат в специализираните клиники в Турция.
В какви области работи специалистът? Проф. Йозкая има дългогодишен опит в лечението на широк спектър очни заболявания, сред които:
- заболявания на ретината
- макулна дегенерация и диабетна ретинопатия
- катаракта (перде на окото)
- операция на катаракта и мултифокални лещи
- лазерна корекция на зрението и мултифокални лещи за късогледство и далекогледство
- глаукома
- заболявания на роговицата
- възпалителни и травматични състояния
Работата му е насочена към съвременни методи на лечение и индивидуален подход спрямо състоянието на пациента.
За специалиста
Проф. д-р Абдуллах Йозкая е офталмолог с над 20 години медицински опит и активна международна дейност.
Съгласно професионалната му биография той:
- практикува в престижната група от болници „Мемориал“, Истанбул
- е университетски преподавател в Университета „Айдън‘, Истанбул
- има десетки научни публикации и участия в международни конгреси
- специализира в областта на медицинската ретина и витреоретиналната хирургия
- Членува в престижни офталмологични национални и международни организации, вкл. Европейското дружество по витреоретинална хирургия.
За кого е подходящо събитието?
Срещите са подходящи за:
- пациенти с установени очни проблеми
- хора, които обмислят лечение извън страната
- пациенти, които искат да се информират за съвременни терапевтични възможности
- близки на пациенти, търсещи допълнителна информация
Как протичат срещите?
Форматът е изцяло информативен и ориентиран към пациента.
По време на срещата ще имате възможност да:
- разговаряте лично със специалиста
- получите насоки относно възможностите за лечение в Турция
- се запознаете с начина на организация и провеждане на лечението
Продължителност: около 15–20 минути
Осигурен превод
Записване: На телефон: 0888 24 68 88
Срещата има информационен характер и не включва медицински прегледи или извършване на лечебна дейност.