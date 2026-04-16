На 18 април 2026 г. в София ще се проведе среща с пациенти с участието на утвърдения офталмолог от Турция – проф. д-р Абдуллах Йозкая. Събитието е организирано от Лайфмед Партнърс - здравен информационен център, който има дългогодишен опит в избора на най-добрите специалисти в турската медицина.

За повече информация и записване: 0888 24 68 88

Инициативата е насочена към хора, които се интересуват от съвременните възможности за диагностика и лечение на очни заболявания в чужбина и желаят да се запознаят лично със специалист с международен опит.

Събитието предоставя възможност за директен контакт с лекаря, както и за получаване на обща информация относно подходите, които се прилагат в специализираните клиники в Турция.

В какви области работи специалистът? Проф. Йозкая има дългогодишен опит в лечението на широк спектър очни заболявания, сред които:

заболявания на ретината

макулна дегенерация и диабетна ретинопатия

катаракта (перде на окото)

операция на катаракта и мултифокални лещи

лазерна корекция на зрението и мултифокални лещи за късогледство и далекогледство

глаукома

заболявания на роговицата

възпалителни и травматични състояния

Работата му е насочена към съвременни методи на лечение и индивидуален подход спрямо състоянието на пациента.

За специалиста

Проф. д-р Абдуллах Йозкая е офталмолог с над 20 години медицински опит и активна международна дейност.

Съгласно професионалната му биография той:

практикува в престижната група от болници „Мемориал“, Истанбул

е университетски преподавател в Университета „Айдън‘, Истанбул

има десетки научни публикации и участия в международни конгреси

специализира в областта на медицинската ретина и витреоретиналната хирургия

Членува в престижни офталмологични национални и международни организации, вкл. Европейското дружество по витреоретинална хирургия.

За кого е подходящо събитието?

Срещите са подходящи за:

пациенти с установени очни проблеми

хора, които обмислят лечение извън страната

пациенти, които искат да се информират за съвременни терапевтични възможности

близки на пациенти, търсещи допълнителна информация

Как протичат срещите?

Форматът е изцяло информативен и ориентиран към пациента.

По време на срещата ще имате възможност да:

разговаряте лично със специалиста

получите насоки относно възможностите за лечение в Турция

се запознаете с начина на организация и провеждане на лечението

Продължителност: около 15–20 минути

Осигурен превод

Записване: На телефон: 0888 24 68 88

Срещата има информационен характер и не включва медицински прегледи или извършване на лечебна дейност.