Близо 2500 души потърсиха помощ "Пирогов" по великденските празници

Близо 2500 са потърсили помощ в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през празничните и почивните дни около Великден. На 1/5 от тях се наложи да останат за лечение, от които над 70 са деца между 0 и 18 години, съобщиха от болницата.

Тежко дежурство по празниците са имали екипите в спешните кабинети за възрастни и за деца.

Специалистите открояват случаите на 14 приети пациенти само в Кардиологичната реанимация на "Пирогов", като 6 от тях са на хора с инфаркти. Най-младият пациент с инфаркт е мъж на 50 години, а най-възрастният и най-тежко увреден е 71-годишен пациент.

Тежко дежурство отчитат и екипите на Клиниката по нервни болести, на Клиниката по неврохирургия и клиниките по травматология. Невролозите са провели тромболизи на пациенти с инсулт, благодарение на които 6 човека са спасени.

Има множество пострадали от сезонен травматизъм, както и от тежки катастрофи с мотор. Заради тях 3 мотористи посрещат празниците с тежки наранявания в "Пирогов".

За нови случаи на пострадали с тротинетки, алармираха детските специалисти. Няколко деца са пострадали, като сред тях е и младеж на 17 години и 9 месеца.

В спешния педиатричен кабинет дежурните екипи са оказали помощ на над 310 деца. Наложило се е да 15 от тях да бъдат хоспитализирани поради пневмонии, бронхиолити и вирусни инфекции.

В Токсикологията на "Пирогов" има тежки случаи на пациенти, които нямат общо с употреба на храна и алкохол по празниците.

Пироговските реанимации, включително и детската реанимация, са поели най-тежките случаи от София и страната.