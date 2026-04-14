Ултрапреработените храни превръщат човешките бедра в „мраморни пържоли"

Ново изследване показва, че честата консумация на ултрапреработени храни води до натрупване на мазнини в мускулите – ефект, сравняван с „мраморирано" месо. Това влошава мускулната сила и увеличава риска от артроза и други здравословни проблеми.

Данните сочат, че колкото повече такива храни се приемат, толкова повече мазнини се отлагат в мускулите – независимо от калориите. Засегнати са не само бедрата, а и други мускулни групи в тялото.

Изображение, публикувано от Radiological Society of North America, показва ЯМР скенер на бедрото на 62-годишна жена, която е получавала 87% от калориите си от ултрапреработени храни, което прилича на парче добре мраморирано месо – като скъп стек с фини жилки мазнина.

„Диетата ѝ се състоеше основно от зърнени закуски, шоколадови изделия и подсладени напитки", обяснява д-р Зехра Акая от Калифорнийския университет в Сан Франциско.

Такива храни вече са свързвани със затлъстяване, рак, сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и депресия, а също могат да съкратят живота. Над 50% от калориите на възрастните в САЩ идват от ултрапреработени храни, а при децата – над 60%, пише Си Ен Ен.

Проучването установява, че дори хора без симптоми на артроза вече показват влошено качество на мускулите, ако диетата им е бедна на „истинска" храна.

Мазнините в мускулите ги отслабват, защото пречат на възстановяването на мускулните влакна. А слабите мускули са ключов фактор за развитието на артроза на коляното – най-разпространеното ставно заболяване в света.

Освен това, натрупването на мазнини в бедрата означава, че и други мускули в тялото вероятно са засегнати – като тези на прасците, раменете и корема.

По-ниското качество на мускулите се свързва с по-лошо възстановяване след операции, повече усложнения и по-дълъг престой в болница.

Изследването обхваща 615 души около 60-годишна възраст. Резултатите показват ясна връзка: повече ултрапреработена храна = повече мазнини в мускулите, независимо от приетите калории.

Въпреки че не доказва пряка причинно-следствена връзка, връзката е силна. Добрата новина е, че промяна в храненето и редовни упражнения могат да подобрят състоянието на мускулите.

Специалистите препоръчват леки упражнения с ниско натоварване като тренировки на елиптичен уред и силови упражнения, които укрепват мускулите около коляното.

Що се отнася до храненето – най-добре е да се залага на „истинска" храна, приготвена у дома, вместо на готови и силно преработени продукти.