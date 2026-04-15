Бум на морбили в Истанбул, здравните власти призовават за ваксиниране

Здравните власти в Истанбул призовават гражданите, които не са си направили всички ваксини, задължително да го направят. Препоръката идва след като през последните месеци в града отново беше установено зачестяване на случите на морбили и ръст на приетите в болницата с подобни симптоми. Обривите не са установени само по деца, но и по възрастни, съобщи турската телевизия „Ен Ти Ви" (NTV).

„Виждаме, че някои възрастни и техните деца са се разболели и че вирусът им е бил предаден, след като детето се е разболяло", обясни специалистът по инфекциозни болести проф. д-р Ифтихар Кьоксал.

Специалистът изтъкна, че програмата за ваксинация на Турция е сред най-успешните в света и изрази мнение, че една от причините за зачестяването на случаите на заболели е силната миграция, както и появата на мнения и хора против ваксинацията.

Наред с пациентите обриви са установени и у здравния персонал. Имало е и случаи на хора, които са били ваксинирани и въпреки това са се разболели от морбили в зряла възраст. Става дума за такива, които са се ваксинирали само с еднократна доза вместо с две и в организма им не са останали антитела. Затова специалистът препоръчва ваксинация с втора доза.

Симптомите на морбили са висока температура и болки в гърлото. Това е периодът на повява на обривите, когато заболелите стават най-силно заразни.