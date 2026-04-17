В „Сердикамед“ разполагаме с пълно техническо оборудванеза провеждане на хирургични операции на най-високото ниво, казва началникът на хирургичното отделение в лечебното заведение

- Д-р Милчев, вие имате богат професионален опит, а в края на 2025-та година оглавихте Отделението по хирургия в МБАЛ „Сердикамед“- най-новата болница от структурата на „Булфарма“. Разкажете малко повече за вашата практика.

- Наистина моето професионално развитие в областта на хирургията започна много отдавна. През 1997 год. започнах специализация по обща хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ под ръководството на академик Дамянов. Миниинвазивните операции се въведоха към края на моята специализация и се изразяваха преди всичко в лапароскопски холецистектомии. Достъпът до придобиване на опит в тази сфера все още беше доста ограничен, поради дефицита на такава техника. През 2005 година имах честа да бъда част от екипа на Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия към ВМА под ръководството на проф. Владов, възможност която значително увеличи познанията ми в областта на общата и висцерална хирургия. Във ВМА започна активно внедряване на лапароскопска апаратура и поетапно обучение на екипите, докато в един момент се превърна в един от водещите центрове за следдипломна квалификация по хирургия. Имах удоволствието да наблюдавам положителната разлика в интраоперативната техника и значително по-бързото възстановяване на пациентите след прилагане на миниинвазивния подход при спешни състояния и високоспециализирани интервенции в областта на висцералната хирургия. Като Началник отделение по хирургия и шеф на екип към Спешния център на ВМА успях да придобия също и организационен опит в пълния цикъл на лечебния процес – поставяне на диагноза, предоперативна подготовка и кондициониране на тежко болни пациенти, преценка за извършване на операцията чрез миниинвазивен или конвенционален подход според характера на заболяването и наличните технически средства, постоянна връзка в краткосрочно и дългосрочно постоперативно възстановяване и възникналите усложнения, менажиране на мултидисциплинарен екип за да осъществи целият този процес. Разчитам, че целият този опит ще ми помогне и в МБАЛ „Сердикамед“, където в момента оглавявам хирургичното отделение.

- Каква е вашата визия за развитието на хирургичното отделение?

- В перспектива желанието ми е да развием прилагането на високоспециализирани хирургични интервенции от много голям обем в областта на общата и висцерална хирургия, които да се прилагат от мултидисциплинарен екип. Това е подходът, с който съм свикнал в досегашната ми практика. Друга реално постижима цел за мен е и достъп на екипа до система за роботизирана хирургия в следващ етап от развитието на отделението.

- Какво според вас отличава едно модерно хирургично отделение днес?

- В момента се приема за стандарт в едно модерно отделение по хирургия да има един или няколко лапароскопски сета в зависимост от обема на дейността. Това което може да отличи едно отделение например в технически аспект е по-висока резолюцияна камерата, перфузионна флуоресцентна ангио и билиграфия с ICG, избор на инструменти от реномирани производители, наличието на апарати за електрохирургично лигиране на кръвоносни съдове като LigaSure, ултразвуков скалпел, интраоперативна ехография или ендоскопия. В момента високооценен е достъп до системи за роботизирана хирургия като DaVinci, и Versius. Радвам се, че в МБАЛ „Сердикамед“ имаме на разположение пълното техническо оборудване необходимо за извършване на миниинвазивни операции по съвременни световни стандарти. За мен освен техническото обезпечаване за едно отделение от изключителна важност е и квалификацията на медицинския екип и отношението, което получава пациента.

- Какъв баланс търсите между утвърдените хирургични практики и внедряването на нови методи?

- В това отношение бих казал, че съм по-консервативен. Предпочитам доказани и проверенив практиката методи, които отговарят на определени стандарти – най-вече при абсолютна сигурност, че няма да навредят на пациента.

- Каква роля играят модерната апаратура и минимално инвазивните техники във вашата практика?

- Бих казал, че в това отношение се чувствам много привилегирован. Предполагам и повечето лекари от моето поколение. Когато започвах развитието си като ученик, лекар и впоследствие хирург, техниката не беше на такова ниво. По-скоро можем да я определим като аналогова. После сякаш изведнъж света направи „скок“ в техническото си развитие и нещата от аналогови станаха цифрови. В хирургията това е от огромно значение. В момента благодарение на миниинвазивната техника извършваме операции в обем и срокове на възстановяване немислими преди 25 години. В моята практика това означава – всичко, което може да се направи лапароскопски с доказан положителен ефект, да се направи лапароскопски. Но сама по себе си миниинвазивната хирургия не трябва да бъде самоцел.

- Какво бихте искали пациентите да знаят за Отделението по хирургия на МБАЛ „Сердикамед“?

- Пациентите избрали нашето отделение трябва знаят, че първото, което ще получат е уважение. Поставянето на правилна диагноза и избора на подходящо лечение е процес, който лекар и пациент осъществяват заедно. Спокойно и на разбираем език ще им бъде обяснено, какво трябва да се направи и защо е необходимо. Решенията в лечебният процес трябва да се взимат заедно при пълно доверие, с ясно съзнание, че за всеки пациент се прилага индивидуален подход съобразен неговото заболяване и индивидуални особености. За постоперативният период стремежът ни е да протича в спокойна среда, впостояненконтакт с лекуващия лекар преди и след дехоспитализация, както и участие в продължението на лечебният процес в извънболнични условия.

Визитка:

Д-р Александър Милчев е специалист хирург в София с над 25 години опит. Професионалната му квалификация е в областта на мини-инвазивната и конвенционална обща, коремна и жлъчночернодробната хирургия, хирургия на щитовидна жлеза. Основните му професионални интереси са свързани с лапароскопските оперативни техники. Извършва ехографско иследване и хирургични консултации. Завършва Медицински университет Плевен през 1996 г. и има придобита специалност Хирургия от 2002 г. След завършването си д-р Милчев специализира в Клиника по коремна хирургия на МА София- ИСУЛ. От 2002 г. до 2005 г. е ординатор в Отделение по хирургия към Четвърта МБАЛ в София. От 2005 г. до 2011 г. е ординатор в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към Военномедицинска академия София. От 2011 г. до 2025 г. е началник на отделение в Клиника по коремна хирургия към Военномедицинска академия София. Към момента е началник на Отделение по хирургия към УМБАЛ „Сердикамед“. Квалификации

Специализации и квалификационни курсове и индивидуално обучение по лапароскопска хирургия на диафрагмални хернии и хернии на предна коремна стена, жлъчночернодробна хирургия, лапароскопска хирургия на стомаха, колоректална лапароскопска хирургия. Член е на Български лекарски съюз, Българско хирургическо дружество, Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози и IASGO - International Associationof Surgeons, Gastro enterologists and Oncologists.

Лекарски екип на Отделението по хирургия в МБАЛ "Сердикамед"-База 1

ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО:

Отделението по хирургия на болница Сердикамед – База 1 (София, ул. Дамян Груев №6)е разположено на IV етаж. Операционният блок разполага с две хирургични операционни зали, които са оборудвани с последен модел лапароскопска апаратура Olympus, POWERSEAL Sealer, Panther Ultraseal, които се използват за максимално ограничаване на травматизма при една оперативна интервенция.

Диагностично-лечебната дейност покрива пълния спектър на общата, коремна, ендокринна, онкологична и спешна хирургия. Екипът извършва както планови, така и спешни оперативни интервенции с различен обем и сложност, съобразени със съвременните международни стандарти.

Основните направления в хирургичната дейност включват:

хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания на гастроинтестиналния тракт – стомах, тънко и дебело черво;

колопроктологични оперативни интервенции;

жлъчно-чернодробна хирургия;

хирургия при хернии на предната коремна стена, ингвинален канал и диафрагмални хернии;

ехографско изследване на млечни жлези и коремни органи;

Core Needle Biopsy (CNB)– миниинвазивна техника за хистологично изследване на млечна жлеза под ехографски контрол;

хирургия при заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези.

В отделението се прилагат минимално инвазивни лапароскопски операции, както и конвенционални хирургични методи, като изборът на подход се определя индивидуално за всеки пациент.

Съвременните технологии внедрени в практиката включват ултразвуков скалпел (Panther), POWERSEAL, механични съшиватели и голям избор на полипропиленови и двукомпонентни платна при херниопластики. Тези методи гарантират висока ефективност, безопасност и бързо възстановяване на пациентите.