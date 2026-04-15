Здравната каса за скъпите лекарства: Неведнъж сме изисквали проверки, ще продължим да съдействаме

От Националната здравноосигурителна каса излязоха с позиция по повод одита в държавни болници заради скъпоструващи лекарства.

Във вторник заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев заяви, че се проверяват 7 болници - четири в София и три в провинцията.

Той даде и пример за атипична финансова дейност в тези лечебни заведения, като за сравнение е използвано едно и също лекарство. "Лекарствен продукт А в една болница е закупен за 46 000 лева, а в друга - за 424,70 лева. В трета - за 150 402 лева. По подобен начин - в една болница за 23 018 лева, а в друга за 64 375 лева. Лекарство С е купено в една болница за 8 000 лева, а в друга - за 36 000 лева. Тук говорим за абсолютно същото лекарство - търговско наименование, вид на опаковката, концентрация. При лекарствен продукт D разликата е от 18 000 до 44 000 лева. При лекарствен продукт Е - от 15 000 до 40 000 лева", отчете Афенлиев.

Ето и позицията на Здравната каса:

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приема отговорно поставените в публичното пространство въпроси, свързани с цените и размера на средствата на лекарствени продукти, включително за лечение на деца, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по реда на Наредба 2 от 2019 г. на Министъра на здравеопазването.

В тази връзка НЗОК счита за необходимо да внесе яснота относно нормативно установения ред за финансиране, отчитане и заплащане на тези дейности.

Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

Касата изпълнява функции по администриране и разплащане на тези средства при стриктно спазване на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, наредбите на министъра на здравеопазването и специални правила, съгласувани с министъра на здравеопазването.

Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ.

НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването.

Подчертаваме, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. В този смисъл Министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването.

НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства. НЗОК ще продължи съдействието си към всички компетентни институции в рамките на своите законово определени правомощия.

Националната здравноосигурителна каса остава ангажирана с гарантирането на достъп до необходимото лечение при спазване на принципите на законност, прозрачност и отчетност.