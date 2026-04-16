Проф. Ива Христова: Родителите са заблудени от антиваксърски движения, има случаи на фиктивни ваксинации

Родителите са заблудени от антиваксърски движения. Това са хора, които нямат достатъчно научна информация, и се поддават на внушения. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред БНТ.

Тя уточни, че случаите на морбили са 135, от които трябва да извадим 3, при които не се потвърди диагнозата, така че 132.

"Касае се за епидемичен взрив, който бавно нараства. Във Враца имаме 103 случая, в Плевен 13, в Ловеч 8, в София - град - 2. И вече по един случай във Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик - това са областите, в които имаме по един случай", обясни проф. Христова.

Болестта много лесно се разпространява в среда, в която няма изграден имунитет, каза тя. Може да се ваксинира след доказан контакт и ваксината действа много добре.

"Има редица случаи, при които се обявява поставена ваксина, но всъщност няма антитела. Има малък шанс при ваксиниране да не се изградят антитела. Има случаи и на фиктивни ваксинации. Масата от заболелите е на възраст до 15 години", каза тя.

"Ваксината е задължителна и не е по желание. Както много други неща, става по втория начин. Важно е знанието на родителите си, защото те обричат детето си на тежко заболяване. Родителите просто са заблудени от антиваксърски движения. Хора, които просто нямат достатъчно научна информация и се поддават на внушения", обясни проф. Христова.

"Не може "всеки сам да си преценя", когато се касае за обществото. Има държави, в които, ако не си си направил всички профилактични прегледи, не ти важи здравната застраховка", заяви тя.