Иван Маджаров: Трябва строг контрол в здравеопазването, но в Европа се дават по 3000 евро на човек, а у нас - 1000 евро

Българският лекарски съюз настоява за 25% увеличение на средствата за здравеопазване и отправя предупреждение за задълбочаващи се проблеми в системата. Освен това призовава за централизирана система за определяне и проследяване на цените на лекарствата, използвани в болничната помощ.

Истината е, че в България имаме едно добро здравеопазване над средното ниво, където е достъпно. Финансирането обаче не е на европейско ниво, каза пред Би Ти Ви зам.-председателят на БЛС Иван Маджаров.

Средно на човек в Европа се заплаща за здравеопазване около 3 хил. евро, а в България около 1000 евро. Средно в Европа здравната вноска е над 10% , а у нас е 8%.

Няма как да не се дават милиарди. Ние непрекъснато питам къде отиват, но те са недостатъчни. Имаме регионални дисбаланси и в цели региони няма болнично здравеопазване, каза още той.

В момента Министерството на здравеопазването прави одит в 7 държавни болници заради цените, на които са купували скъпоструващите лекарства. Един медикамент в София е купен за 2300 – 2400 лв., а държавна болница в Пловдив за 15 210 лв. Две държавни болници в София са купили един медикамент за 1500 лв., а болница в Пловдив купува същия за близо 11 хил. лв. Най-фрапиращ е случай за медикамент, купен от болница в София за 517 лв., а в Пловдив – за над 8000 лв.

Един директор няма как да знае друг директор на болница за колко пари е купил лекарство. Не са виновни тези, които са в болниците , а тези, които са написали правилата. Проблемът в българското здравеопазване са дисбалансите, няма ясно разписани правила и липсва поглед в истината, каза още той. Трябва строг контрол в реално време, но

Опитват се да ни обяснят, че правото на избор е нещо погрешно. Това е най-хубавото нещо, но правилата за контрол са архаични. Те са от края на XX век. За да бъде тази система ефективна всеки пациент трябва да има електронна здравна карта, за да знае всичко, каза още той. И призова за политическа воля да се премахнат злоупотребите и строг контрол в реално време.

Продължаващото лечение не е застъпено в България, каза още той.