Учени откриха нов начин за възстановяване на костите

През целия си живот организмът постоянно разгражда стара костна тъкан и изгражда нова. Този процес помага костите да останат здрави. С напредване на възрастта обаче балансът може да се наруши - костната тъкан се разгражда по-бързо, отколкото се възстановява, което води до отслабване на костите. Това състояние се нарича остеопороза. То прави костите тънки и крехки, увеличавайки риска от фрактури. Тъй като загубата на костна маса често протича бавно и без болка, много хора не разбират, че страдат от нея, докато не получат счупване. Съвременните лечения могат да забавят загубата на костна маса, но не винаги са достатъчно ефективни. Някои имат странични ефекти, а много не възстановяват напълно вече изгубената кост. Затова учените търсят по-добри и по-безопасни методи за укрепване на костите.

Ново изследване от Университета в Лайпциг идентифицира обещаваща нова цел за лечение. Проучването се фокусира върху рецептор, наречен GPR133, който играе важна роля в растежа и здравината на костите. Според резултатите активирането на този рецептор може да подпомогне възстановяването на костната тъкан и да увеличи костната плътност. GPR133 принадлежи към голямо семейство рецептори, свързани с G протеини, които вече са мишени на много лекарства. Този конкретен рецептор обаче досега е бил слабо изследван.

За да разберат как функционира GPR133, учените изследвали животни, при които той не работи нормално. Тези животни развили слаби кости в ранна възраст, подобно на остеопороза при хората. Това показало, че рецепторът е важен за поддържането на здрави кости и че активирането му може да подпомогне възстановяването на костите.

Костите се поддържат от два основни типа клетки - остеобласти, които изграждат нова кост, и остеокласти, които разграждат старата. Здравите кости зависят от баланса между тези процеси. Проучването показва, че GPR133 подпомага този баланс: активирането му увеличава активността на остеобластите и намалява тази на остеокластите, което води до по-здрави кости. Интересно е, че рецепторът може да се активира и по естествен път чрез сигнали от съседни клетки и чрез физически натоварвания като движение и натиск. Това вероятно обяснява защо физическата активност е важна за здравето на костите.

Още един важен резултат е, че активирането на GPR133 може да подобри и мускулната сила. Това е от значение, защото силните мускули поддържат костите и намаляват риска от падания. За възрастните хора поддържането на мускулна и костна сила е ключово за самостоятелен живот.

Изследването дава силни доказателства от експерименти с животни и ясна биологична обосновка, но все още е в ранен етап. Съединението AP503 не е тествано при хора и са нужни допълнителни проучвания за безопасност и ефективност. Ако бъде успешно разработено, това откритие може да доведе до нови терапии, които не само забавят загубата на кост, но и възстановяват костната тъкан - значителен напредък спрямо настоящите лечения. Като цяло резултатите насочват към нов подход в лечението на остеопороза: вместо само да се забавя загубата на кост, да се възстановява костната сила, съобщи БГНЕС.