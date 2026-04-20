В съвременния свят медицината се развива с безпрецедентна скорост, а понятието „качество в здравеопазването“ вече не се изчерпва само с успешното лечение. То съчетава много повече – безопасност, ефективност, навременност и не на последно място човешко отношение към пациента.

Как е възможно да се измери качеството в здравеопазването?

Световната медицинска общност вече е намерила начин – чрез ясно дефинирани международни стандарти, обективни индикатори и независими акредитации, които оценяват всяка стъпка в грижата за пациента. Това включва контрол върху риска от грешки, безопасност на средата, проследяване на клинични резултати и непрекъснато усъвършенстване на медицинските екипи. Именно тези критерии отличават болниците, които създават устойчив модел на доверие и сигурност за своите пациенти.

Joint Commission International (JCI) е международна организация, която оценява болници по целия свят. Тя поставя високи стандарти за това как трябва да се грижат за пациентите – безопасно, ефективно и с уважение към техните права. Всяка година тези стандарти и изисквания се осъвременяват, а на всеки три години болниците трябва да защитят своите акредитации. Организациите, получили „златен печат“ за качество от JCI по целия свят са над хиляда.

В България тя е само една.

Acibadem City Clinic УМБАЛ с двете си клинични бази - Витоша и Младост, е единствената болница в страната, акредитирана с най-високия международен стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от JCI. Тя държи отличието още от 2014 година, като успешно защитава позицията си на всеки три години. Тази година предстои болницата отново да затвърди нужните стандарти и изисквания, за да запази своя „златен печат“ и да потвърди позицията си на водещо лечебно заведение.

Но какво означава тази акредитация?

За да получи своя „златен печат“ за качество и безопасност от JCI, Acibadem City Clinic УМБАЛ преминава през подробна проверка от външни експерти на всеки три години. Те оценяват дали лечебното заведение отговаря на редица международно признати стандарти, които обхващат почти всички аспекти на болничната дейност.

Болницата трябва да докаже, че изпълнява безкомпромисно всички изисквания за безопасност на пациентите, като основен приоритет винаги са както правилната диагностика и лечение, така и болничната хигиена и контролът на инфекциите. Въведени са допълнителни изисквания, които подсигуряват управлението на риска и намаляват възможността за грешки. Персоналът трябва да е квалифициран и да се усъвършенства непрекъснато като от основно значение е и правилната комуникация с всеки пациент и неговите близки.

Какво може да очаква пациентът от болница, акредитирана от JCI?

Акредитация от JCI означава, че болницата не просто лекува, а го прави по възможно най-безопасния и организиран начин. Пациентът трябва да е спокоен, че рискът от грешки е сведен до абсолютния минимум, а самият той получава подробна информация за състоянието и лечението си, като участва активно във всяко решение, взето от лекарския екип. Болницата трябва винаги да работи по ясни и проверени правила, тъй като това не е еднократно отличие, а процес, който непрекъснато се следи и подобрява.

На пръв поглед може да изглежда, че лечебното заведение просто е въвело допълнителна документация или че процесът се забавя ненужно, но всъщност всичко това е насочено именно към гарантиране на безопасността. При постъпване в болница, акредитирана от JCI, пациентът може да очаква да бъде идентифициран многократно – например с гривни в различни цветове, които да гарантират, че няма да бъдат допуснати грешки при интервенциите или предписаните лекарствени продукти.

Предложенията за лечение ще бъдат представени на разбираем език, а медицинският екип ще задава въпроси и ще информира пациента за всяка важна стъпка. Процедурите винаги са ясно установени – от правилата за хигиена и безопасност до реакциите по спешност при нужда – което намалява значително рисковете. Често именно организацията „зад кулисите“, която не се вижда на пръв поглед, предоставя най-доброто качество в областта на здравеопазването.

Кои са Acibadem City Clinic УМБАЛ?

Acibadem City Clinic вече повече от десет години е сред утвърдените здравни групи в България. През 2016 година Acibadem Healthcare Group придобива две водещи групи здравни заведения в България –Токуда и City Clinic.

Acibadem City Clinic УМБАЛ се състои от три бази – а две от тях, Витоша и Младост, са успешно акредитирани от JCI. База Витоша е лидер в лечението на сърдечно-съдови заболявания, като миналата година тя наследи и усъвършенства добре познатия Сърдечно-съдов център. База Младост, от създаването си през 2015 година, се утвърди като един от водещите онкологични центрове в страната.

