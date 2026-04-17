Вирус от морски животни заразява хора за първи път

Досега се е срещал само при риби, скариди, раци. При пациентите предизвиква тежка очна инфекция

Вирус от морски животни, който досега се е срещал само при риби, скариди и раци, заразява хора за първи път. Всичко започва със симптоми, наподобяващи тези на глаукома: необичайно високо очно налягане, възпаление и болка. При 70-те пациенти, включени в скорошно китайско проучване, обаче причината няма нищо общо с вече известни в офталмологията вируси. Всички те са установени носители на нодавирус на скритата смъртност (CMNV) - патоген, идентифициран преди това само при скариди, раци, риби и други водни животни, но никога при хора.

Новото заболяване е наречено POH-VAU, което означава персистиращ очен хипертензивен вирусен преден увеит. То засяга предната част на окото и в най-тежките случаи

може необратимо да увреди зрителния нерв, което води до загуба на зрение

В изследваната кохорта около една трета от пациентите е трябвало да се подложат на операция за контрол на вътреочното налягане, а един от тях е загубил трайно част от зрението си.

Откритието е особено важно, защото представлява документиран първи случай в историята на вирусните зоонози. "Досега не е доказвано, че воден вирус заразява хората и директно причинява заболяване", обобщават авторите в своето проучване. То е публикувано в края на миналия месец в списанието Nature Microbiology и откроено от New Scientist, тъй като описва предаване от вид на вид - от морски обитатели на хора.

70-те пациенти, диагностицирани с POH-VAU между януари 2022 г. и април 2025 г., били сравнени с контролна група от здрави хора. Изследователите открили вирусни частици, подобни по форма и размер на CMNV, в очната тъкан, отстранена от пациентите като част от хирургично лечение (нито една подобна частица не била открита в контролната група). Те също така установили, че всички пациенти са дали положителен резултат за антитела срещу CMNV, докато генетичните тестове показали, че вирусът, изолиран от хора, има 98,96% съвпадение с проби от CMNV, открити при водни животни. Накрая, когато заразили мишки със CMNV, животните развили подобни симптоми на тези, наблюдавани при хора с POH-VAU.

"Това проучване разкрива, че вирус, свързан с водни животни, е свързан с нововъзникващо човешко заболяване", пишат учените в своята статия.

Но как хората са били заразени с вируса? Изследването показало, че приблизително

71% от случаите са включвали лица, които са имали чест и незащитен контакт с водни животни:

работници в аквариуми, рибари, търговци на риба или готвачи, боравещи с риба и миди с голи ръце, както и хора, които редовно консумират сурови морски дарове. Авторите също така споменават възможни предавания в домакинствата чрез споделяне на прибори или замърсени повърхности, въпреки че тези сценарии остават трудни за точно документиране.

За да прецени мащаба на проблема, екипът от Китайската академия по рибарски науки в Циндао разширил фокуса си. Учените тествали 523 диви и отглеждани водни животни, събрани от шест континента (Азия, Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Антарктида). Резултатът: CMNV бил открит навсякъде в 49 различни вида - скариди, раци, риби, морски краставици, ракообразни и други. При тези животни вирусът причинява летаргия и промяна в цвета на кожата и по този начин може да доведе до значителни икономически загуби в аквакултурите, въпреки че невинаги резултатът е фатален.

"Не познавам друг вирус с толкова широк спектър от гостоприемници", подчертава вирусологът Едуард Холмс от Университета в Сидни. Той не изключва възможността патогенът да циркулира и във видове, които все още не са проучени, нито че може да е преминал през друг бозайник, преди да достигне до хората. CMNV вече е бил известен със способността си да заразява множество водни безгръбначни. Фактът, че сега е свързан с човешко заболяване, го прави учебникарски случай на генерализиран вирус, който се нуждае от внимателно наблюдение.

Трябва ли тогава да говорим за сериозна санитарна заплаха с потенциал за нова глобална пандемия? Изследователите остават предпазливи. Макар че няколко случая показват, че предаването от човек на човек чрез близък контакт или замърсени предмети е възможно, все

още не са открити преки доказателства за заразяване от човек на човек

Самият Едуард Холмс настоява: "Това не е епидемия", а предупредителен знак за рисковете от нови предавания на водни вируси на хората в контекста на глобализацията и изменението на климата.

Откритието изисква преди всичко да бъде преоценено възприятието за рисковете, свързани със суровите морски дарове и боравенето с водни животни без защита. Това включва носене на ръкавици при изкормване на риба, избягване на порязвания по ръцете при приготвяне на миди, ограничаване на консумацията на сурови морски дарове и още по-доброто наблюдение на веригата за безопасност на храните за тези продукти. Китайските здравни власти, както и няколко международни екипа сега призовават за засилено наблюдение на този вирус, отдавна ограничен до фермите, но който сега доказва, че може да зарази и очите ни.