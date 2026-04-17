Не всеки оток е алергия. Попитайте специалиста

Подуване на лицето, устните или ръцете. Първата мисъл - алергия. Първото действие - антихистамин. И когато не подейства, просто чакаме да мине.

Само че понякога не минава. И причината може да е съвсем различна.

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи!“ говорим за наследствения ангиоедем - рядко генетично заболяване, което често остава неразпознато с години именно защото изглежда като нещо познато. Пристъпите могат да продължат дни, да бъдат силно болезнени и да засегнат не само видими участъци по тялото, но и чревната стена, а в най-опасните случаи и дихателните пътища.

Темата е особено важна, защото стандартните лекарства за алергия в тези случаи не действат и това е една от причините много пациенти да получават неправилно лечение или дори да стигат до ненужни оперативни интервенции.

Наш гост ще бъде проф. д-р Мария Стаевска - един от водещите специалисти по клинична алергология у нас, зам.-председател на Българското дружество по алергология и основател на Асоциация „Ангиоедем, Уртикария и Астма“. В разговора ще разберем как да разпознаем симптомите, кога да се усъмним и какво да направим навреме.

Най-важното за резултата и изхода от лечението е дали сме разбрали правилно какво всъщност стои зад симптома, затова не изпускайте новия епизод на подкаста „Докторе, кажи!“.