„Информационно обслужване“: Автоматичното отчитане в аптеките премахва грешките при отпускане на лекарства

Новият изцяло дигитализиран процес за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, който беше въведен от началото на 2026 г., доведе до пълно елиминиране на грешките при отпускането на лекарства, финансирани частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това пише в прессъобщение на "Информационно обслужване".

Преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 3 000 случая на неправилно отпускане на лекарства, което водеше до откази за плащане и значителни финансови загуби за аптеките. Процесът, който бе изграден и пуснат в експлоатация от Информационно обслужване съвместно с НЗОК, на практика елиминира и множеството спорове с фармацевтите, както и последващите процедури по обжалване и арбитраж, пишат още от "Информационно обслужване".

В момента всички данни от отпускането на лекарства постъпват директно в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и се валидират в реално време, спрямо всички правила и контролни механизми на НЗОК. Процесът е напълно автоматизиран и не изисква човешка намеса или допълнителна ръчна обработка. Потвърждението за коректно отпускане се получава още докато пациентът е в аптеката, което гарантира, че медикаментът ще бъде заплатен от Здравната каса.

„Новият процес за отпускане на лекарства в извънболничната медицинска помощ превърна България в безспорен лидер в Европа. Над 90% от опаковките се отчитат коректно, което е два пъти повече от следващата държава в класацията", заяви Георги Недев, ръководител „Здравноосигурителни системи" в Информационно обслужване. По думите му дигитализацията спестява значително време и разходи както за аптеките, така и за пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекаря за корекции на рецепти. В същото време новата система дава възможност на здравните власти да осъществяват далеч по-ефективен контрол върху разходите и механизма на отпускане на лекарствата.

С въвеждането на автоматичното отчитане отпада и изискването аптеките да подават двуседмични отчети към НЗОК. Преди електронизацията служителите на НЗОК обработваха ръчно близо 5 000 отчета месечно и се налагаше да извършват проверки на място в аптеките за допълнителна документация. Сега целият процес е напълно автоматизиран, като са елиминирани всякакви възможности за субективна намеса.

Към момента системата се използва от над 2 400 аптеки в цялата страна. Всеки месец лекарите изписват повече от 3 милиона рецепти за лекарства, които се заплащат частично или напълно от НЗОК. Системата обработва над 2 800 заявки в секунда, а времето за обработка и валидиране е едва 120 милисекунди.