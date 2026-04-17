ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС призова Иран да се откаже от въвеждане на такси...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22681883 www.24chasa.bg

Нови случаи на морбили в страната, заразените са вече 137

1412
Морбили СНИМКА: Пиксабей

Новите случаи на морбили, регистрирани в страната, са седем, други два случая са отхвърлени, а общият брой на заболелите към 16 април е 137 души, показват данните към четвъртък, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазавнето (МЗ). Новорегистрираните пациенти са от областите Враца и Плевен и са на възраст от нула до 48 г., съобщи БТА.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Деца с пропусната ваксина срещу морбили могат да бъдат имунизирани по всяко време. Ваксината се поставя от общопрактикуващия лекар, съобщават от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ за популяризиране на ползите от ваксините.

За първите случаи на морбили през тази година, които бяха потвърдени, съобщиха от МЗ на 19 март. Заболелите бяха регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца и бяха деца на възраст от пет месеца до седем години. С данни за проведена имунизация срещу морбили беше само едно от децата.

Морбили СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)