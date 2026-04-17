Нови случаи на морбили в страната, заразените са вече 137

Новите случаи на морбили, регистрирани в страната, са седем, други два случая са отхвърлени, а общият брой на заболелите към 16 април е 137 души, показват данните към четвъртък, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазавнето (МЗ). Новорегистрираните пациенти са от областите Враца и Плевен и са на възраст от нула до 48 г., съобщи БТА.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Деца с пропусната ваксина срещу морбили могат да бъдат имунизирани по всяко време. Ваксината се поставя от общопрактикуващия лекар, съобщават от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ за популяризиране на ползите от ваксините.

За първите случаи на морбили през тази година, които бяха потвърдени, съобщиха от МЗ на 19 март. Заболелите бяха регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца и бяха деца на възраст от пет месеца до седем години. С данни за проведена имунизация срещу морбили беше само едно от децата.