Изследване: Витамин D помага при болест на Крон и язвен колит

Ново научно изследване установи, че Витамин D помага при болест на Крон и улцерозен колит.

Проучване с 48 пациенти предлага най-ясното обяснение досега защо добавките с витамин D подобряват резултатите при възпалителни заболявания на червата.

Учените отдавна знаят, че витамин D помага на хората с възпалителни заболявания на червата (ВЗЧ) и сега най-накрая знаят защо. Ново проучване, ръководено от клиниката Майо, показва как витамин D по същество препрограмира имунната система, за да спре да атакува полезните бактерии, живеещи в червата.

Констатациите, публикувани в Cell Reports Medicine, се основават на години клинични наблюдения, свързващи дефицита на витамин D с по-лоши резултати при ВЗЧ. Въпреки това, за разлика от предишни изследвания, новото проучване картографира точния имунен механизъм в действие – детайл, който би могъл да промени начина, по който лекарите подхождат към лечението.

Ребалансиране на микробиома с витамин D

Изследователите са дали витамин D на 48 пациенти с възпалително заболяване на червата в продължение на 12 седмици. Въпреки че е малко проучване без контролна група – ограничения, които авторите признават – то е уникално по дълбочината на тестване за всеки пациент.

Екипът е проследил промените в чревните бактерии, антителата, имунните клетки и рецепторите на имунните клетки за всеки участник, създавайки подробна картина „преди и след" за това как витамин D променя връзката между имунната система и микробиома.

В края на периода на проучването участниците са показали по-високи нива на имуноглобулин А, антитяло, което предпазва бактериите от имунна атака, и по-ниски нива на имуноглобулин G, което показва по-широки промени в имунната активност. Маркерите за възпаление на изпражненията са спаднали значително и резултатите от активността на заболяването са се подобрили.

„Това проучване показва, че витамин D може да помогне за възстановяване на баланса на начина, по който имунната система възприема чревните бактерии", каза в изявление водещият автор д-р Джон Марк Губатан, гастроентеролог в клиниката Майо във Флорида. „Това е важна стъпка към разбирането как можем да възстановим имунната толерантност при възпалителни чревни заболявания (ВЧЗЗ)."

Защо е важно за пациенти с болест на Крон и колит

Болестта на Крон и улцерозният колит, двата вида ВЧЗЗ, засягат милиони хора по целия свят, причинявайки язви по храносмилателния тракт и симптоми като болка, диария, ректално кървене, загуба на тегло и изключителна умора. Основен двигател и на двете състояния е имунната система погрешно да се насочва към безвредни или полезни чревни бактерии.

Витамин D изглежда прекъсва този процес. Когато нивата са адекватни, той подтиква имунните клетки да произвеждат повече имуноглобулин А, който поставя защитен слой около полезните бактерии, за да предпази тялото от унищожаването им, каза пред The ​​Epoch Times д-р Уил Булсевич, гастроентеролог и специалист по чревно здраве.

Повечето чревни бактерии са полезни и помагат за производството на късоверижни мастни киселини, от съществено значение за изграждането на здрава и здрава чревна лигавица.

„Казано по-просто, витамин D помага на имунната система да различи добрите от лошите в червата", казва в имейл Булсевич, водещ експерт по здраве на червата и автор на „Plant Powered Plus".

„Когато е нисък, имунната система е по-склонна да атакува бактерии, които трябва да бъдат оставени на мира. Това проучване илюстрира това красиво. Точно това подхранва IBD."

Открития могат да обяснят това, което множество други проучвания вече са показали: добавките с витамин D помагат на пациенти с IBD.

Например, едно проучване, публикувано в Alimentary Pharmacology & Therapeutics, установи, че пациенти с болестта на Крон, приемащи витамин D ежедневно, имат процент на рецидив от 13%, в сравнение с 29% в групата на плацебо.

Друго рандомизирано контролирано проучване, публикувано в Journal of Clinical Gastroenterology, установи, че 53% от пациентите с активен улцерозен колит, приемащи витамин D, са имали значително намаление на активността на заболяването, в сравнение само с 13% от подобни пациенти, приемащи плацебо.

Витамин D не е единственият фактор, допринасящ за IBD. Заболяването включва дисфункция на имунната система, генетична предразположеност и фактори на околната среда като тютюнопушене, диета, определени лекарства и замърсители. Пациентите с IBD могат също да намалят възпалението чрез чревния микробиом, като консумират много растителни фибри, управляват стреса и подобряват съня.

Хората с IBD трябва редовно да проверяват нивата си на витамин D и да работят с лекарите си, за да ги оптимизират.