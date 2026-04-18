Проучване: Изкуствените подсладители могат да променят гените на следващото поколение

Изкуствените подсладители, които се ползват за всичко - от закуски без захар до диетични газирани напитки, са основен избор за много хора, които искат да отслабнат. Но ново изследване показва, че тези вещества може да имат ефекти върху наследниците ни, като потенциално променят метаболизма на бъдещи поколения дори без те директно да ги консумират.

Тези открития повдигат въпроси за дългосрочните биологични ефекти на широко използваните заместители на захарта, особено на фона на рязко нарасналата им употреба през последните години, пише FoxNews.

В проучване, публикувано в списанието Frontiers in Nutrition, чилийски изследователи установяват, че мишки, на които е давана сукралоза или стевия, предават промени в гените, свързани с метаболизма, на своето потомство и дори на внуците си. Това се случва дори когато следващите поколения не са консумирали подсладителите. Резултатите подсказват, че подсладителите може да са предизвикали промени в чревната микрофлора и в генната активност, които впоследствие се предават между поколенията.

Макар това да не доказва, че същото се случва и при хората, изследването се добавя към нарастващия обем от научни данни, които поставят под въпрос дали подсладители без калории наистина нямат ефект върху организма, както мнозина смятат.

„Когато сравнихме поколенията, тези ефекти бяха най-силни при първото поколение и имаха тенденция да отслабват при второто", заявява водещият автор Франсиска Конча Селуме от Университета на Чили.

Изследователите разделили 47 мъжки и женски мишки в три групи. Едната група получила обикновена вода, втората – вода със сукралоза, а третата – вода със стевия. Според проучването, дозите отразяват количества, които хората обичайно биха консумирали. След 16 седмици мишките са размножени за две поколения. Следващите поколения получават само чиста вода, но въпреки това учените установяват промени в чревните бактерии, по-ниски нива на късоверижни мастни киселини – полезни съединения, които подпомагат метаболизма и имунното здраве, както и изменения в гени, свързани с възпалението и метаболизма. Установено е, че сукралозата, популярен заместител на захарта без калории, има по-силен и по-дълготраен ефект. Според данни от анкети, цитирани от изследователите, около 140 милиона американци редовно консумират некалорични подсладители.

Мъжките потомци на мишки, които са консумирали сукралоза, показват леки признаци на нарушена регулация на глюкозата, докато ефектите при женските са по-ограничени. Влиянието на стевията е по-слабо и изглежда изчезва по-бързо. Според Конча Селуме целта не е да се създава тревога сред потребителите, а да се насърчи допълнително изследване на дългосрочните биологични ефекти на тези добавки.

„Това, което наблюдавахме, са фини промени в начина, по който организмът регулира глюкозата, както и в активността на гени, свързани с възпалението и метаболитната регулация", казва тя.

„Възможно е такива промени да увеличат предразположението към метаболитни нарушения при определени условия, например при хранене с високо съдържание на мазнини", казва тя и отбелязва, че въпреки нарастващата популярност на изкуствените подсладители, нивата на затлъстяване и метаболитни проблеми не са намалели. Макар това да не означава, че подсладителите са причината, според нея възникват въпроси как те могат да влияят върху организма.

„Разумно е да се обмисли умерена консумация на тези добавки и да продължат изследванията върху дългосрочните им биологични ефекти", допълва тя. Въпреки че проучването е проведено върху мишки и резултатите не могат директно да се приложат към хората, те трябва да бъдат взети насериозно, смята Кристен Куминиски – регистриран диетолог от Ню Йорк, специализиращ в метаболитно здраве, контрол на теглото и хранителна подкрепа при хора, използващи GLP-1 медикаменти.

Според външни експерти, макар резултатите да са ограничени до мишки, те съвпадат с нарастващите опасения относно въздействието на изкуствените подсладители върху организма.

„Механизмите, които се посочват, по-специално нарушаването на чревния микробиом и епигенетичните промени, са възможни и при хората и съответстват на това, което вече наблюдаваме в по-широките изследвания на подсладителите", казва Куминиски. Тя отбелязва, че не е изненадващо, че сукралозата показва по-силен ефект от стевията.

„Стевията е с растителен произход и се метаболизира по различен начин от сукралозата, която преминава през червата до голяма степен непроменена и има по-пряк контакт с чревните бактерии", допълва тя.

За потребителите най-разумният извод е да консумират умерено, посочва се Куминиски. „За повечето хора е разумно да ограничат конкретно сукралозата и да се насочат към по-естествени източници на сладост", казва тя. „Стевията, в умерени количества, изглежда е по-нискорисков вариант".

„Междупоколенческият ефект е частта, която трябва да накара хората да се замислят, особено тези, които са бременни или планират бременност. Все още нямаме еквивалентни данни при хора, но тук важи принципът на предпазливостта."

Международната асоциация по подсладителите (ISA), базирана в Брюксел и представляваща производители и други заинтересовани страни, заяви, че проучването не променя съществуващите заключения за безопасността на подсладители като сукралоза и стевия.

„Сукралозата и стевията са преминали строги оценки от органите за безопасност на храните и са одобрени за употреба в храни и напитки в рамките на допустимия дневен прием", посочва организацията в изявление на сайта си. Оттам също отбелязват, че тъй като следващите поколения мишки не са били директно изложени на подсладителите, не е ясно дали промените са предадени чрез чревната микрофлора или чрез други биологични механизми.

„Резултатите от експерименти с животни, особено тези, фокусирани върху чревния микробиом, имат ограничено значение за човешкото здраве", допълват от организацията.