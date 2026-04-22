Симптомите на паник атаката и инфаркта са почти идентични

Когато настъпи паник, най-добрият подход е я оставите да премине от само себе си

Болка в гърдите, учестено сърцебиене, задух, тревога - тези симптоми могат да бъдат признаци на паник атака, която не застрашава живота, но могат и да бъдат знак за смъртоносен сърдечен удар. Двете състояния се проявяват по ужасяващо сходен начин, но объркването им може да ви струва ценно време.

Приблизително една четвърт от хората, постъпващи в спешното отделение с тези симптоми, вярвайки, че преживяват смъртоносен сърдечен удар, всъщност страдат от тежка паническа атака.

Но обратното също е вярно. Много хора, особено жени, които са по-склонни да изпитват нетипични симптоми, биват погрешно диагностицирани от лекари, които им казват, че симптомите им означават просто тревожност. Тази грешка може да бъде фатална.

„Симптомите на паник атаката и симптомите на сърдечния удар се припокриват толкова, че дори лекарите в спешното отделение често не могат да ги разграничат без медицински изследвания", обяснява Кики Фелинг, лицензиран психолог от Масачузетс, пред "Дейли мейл".

Дискомфортът в гърдите при паник атаката обикновено е остър, пронизващ или мимолетен и обикновено остава ограничен в малка област. Той настъпва внезапно, често без предупреждение, вследствие на стрес, страх или тревожни мисли. Ръцете ви могат да станат влажни, крайниците ви да треперят, а болката обикновено е краткотрайна и продължава само няколко минути.

Сърдечният пристъп се усеща по различен начин. Болката е като натиск или стискане. Много хора я описват като слон, седнал върху гърдите им. Често се разпространява извън гърдите, обхващайки гърба, челюстта и едната или двете ръце.

Сърдечните пристъпи могат да бъдат предшествани от дни на леки предупредителни признаци като необичайна умора или лошо храносмилане. Те често се предизвикват от физическо натоварване, внезапен гняв или притеснителни новини. Болката продължава или идва на вълни, придружена от задух, студена пот, гадене и замайване.

Когато сърцето е засегнато или се бори, тялото възприема това като криза и излива адреналин в кръвообращението, точно както става по време на паник атака. При нея възприетата психологическа заплаха кара мозъка да наводни тялото с адреналин и хормони на стреса.

„Паническите пристъпи са толкова ужасяващи, защото тялото наистина преминава през реакция на оцеляване", заяви д-р Клое Бийн, лицензиран терапевт по травми и тревожност.

„От соматична гледна точка това може да се усети като че ли нервната система натиска едновременно педала на газта и спирачката, което е причината хората да изпитват стегнатост в гърдите, замайване, затруднено дишане, изпотяване, усещане за падане и въртене или ускорено сърцебиене - всичко наведнъж", обяснява лекарят.

При сърдечен удар, когато сърдечният мускул е лишен от кислород поради блокиран кръвен поток, една много реална физиологична заплаха кара тялото да освободи същите хормони на стреса.

Симптомите на паник атаката и сърдечния удар могат да бъдат почти идентични. И двете състояния предизвикват дискомфорт в гърдите, повърхностно или затруднено дишане, обилна студена пот и замайване. Паническата атака обаче не е смъртоносна.

Междувременно около 805 000 американци получават сърдечен удар всяка година и приблизително 80 000 умират от него.

Приблизително 11 процента от възрастните американци преживяват паническа атака за година. Само около два до три процента от американците страдат от "паническо разстройство" – състояние, характеризиращо се с повтарящи се, неочаквани атаки.

„Паническите пристъпи и сърдечните пристъпи могат да се усещат много подобно в момента, поради което хората не трябва да се опитват да си поставят диагноза сами, когато са под напрежение", заяви д-р Клинт Сало, сертифициран психиатър, който редовно работи с пациенти, страдащи от панически пристъпи и симптоми на остра тревожност.

„Паник атаката обикновено настъпва бързо и достига своя пик в рамките на минути, често съпроводена с усещане за предстояща беда или загуба на контрол. Болката, свързана със сърцето, по-често се усеща като натиск или тежест и може да се усилва или да продължава", посочва той.

Сърдечният пристъп обикновено се дължи на атеросклероза – бавното натрупване на мазнини, холестерол и калций, които образуват плаки по стените на артериите, които след това стават твърди и втвърдени.

Нестабилната плака може да се разкъса, предизвиквайки образуването на масивен кръвен съсирек, който блокира достъпа на кислородна кръв до сърцето.

„От гледна точка на безопасността, ако някой изпитва болка в гърдите за първи път или нещо, което се усеща по-различно от преди, трябва да го приеме като медицински проблем и да се подложи на преглед. Винаги е по-добре да се изключи нещо сериозно, отколкото да се приема, че става дума за тревожност", обяснява д-р Клинт Сало.

При жените симптомите могат да бъдат съвсем различни, включително гадене, повръщане, силна умора, болка в раменете, тревожност и замайване.

Това, което всъщност са сърдечни пристъпи, често се отхвърля като тревожност или панически пристъпи. Когато мъж получи сърдечен пристъп, често изглежда така, както се показва във филмите – гримаси, стискане на гърдите, падане.

Но симптомите при жените често са по-незабележими и не се разпознават толкова лесно. Всъщност около 42 процента от жените, претърпели сърдечен удар, не изпитват гръдна болка, а около 30 процента от жените с сърдечен удар нямат никакви забележими симптоми.

Това води до по-висока смъртност при жените.

Проучването на JAMA от 2012 г., което установи, че 42 процента от жените не изпитват гръдна болка, също така отчете, че при мъжете този процент е 31. Петнадесет процента от жените умират в болницата, в сравнение с 10 процента от мъжете.

Още повече, тревожността не е само състояние, което имитира сърдечен удар, тя е и известен рисков фактор за тях.

Самата тревожност е рисков фактор за коронарна болест на сърцето, водещата причина за сърдечни удари. Проучване от 2010 г. с близо 250 000 пациенти установи, че наличието на тревожност води до 26-процентно увеличение на коронарната болест на сърцето.

Д-р Уна Маккан, директор на Програмата за тревожни разстройства в Медицинския център „Джонс Хопкинс Бейвю", заяви: „Според мен и въз основа на личния ми клиничен опит тревожните разстройства могат да играят значителна роля при сърдечните заболявания. Смятам, че едно наистина внимателно проучване на тревожността би разкрило начините, по които тя може да окаже сериозно влияние върху сърдечните заболявания, както като фактор, допринасящ за тяхното развитие, така и като пречка за възстановяването."

Контролирането на тревожността помага за предпазване от сърдечни пристъпи, заедно с редовните физически упражнения и диета, богата на листни зеленчуци, плодове, ядки, бобови култури, риба и здравословни мазнини.

Диетата, полезна за сърцето, също намалява тревожността, като стабилизира кръвната захар, намалява възпаленията и подпомага ос „чрево-мозък". Около 95 процента от серотониновите рецептори се намират в червата, така че диетата оказва пряко влияние върху настроението.

Но за справянето с паническите пристъпи и паническото разстройство - тревожно разстройство, характеризиращо се с повтарящи се, неочаквани панически пристъпи, е необходимо нещо повече от просто здравословно хранене.

Специалистите по психично здраве считат, че най-доброто място за начало е когнитивно-поведенческата терапия, по-известна като „терапия чрез разговор".

Фелинг казва: „За хората, които редовно се борят с тревожност, но са получили медицинско одобрение, когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е златният стандарт в лечението, основано на научни доказателства.

„Намирането на терапевт по КПТ, специализиран в паниката или медицинската тревожност, може да бъде изключително полезно и дори да промени живота ви", обяснява Фелинг.

Когато настъпи паническа атака, най-добрият подход е да направите неочакваното: да се откажете от контрола и да оставите атаката да премине от само себе си. Помага също да си припомните, че паническите атаки не са животозастрашаващи - те са просто естествена, безвредна реакция на тялото ви. Никой никога не е умрял от паническа атака.