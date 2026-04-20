Вазектомията е един от най-ефективните и сигурни методи за трайна мъжка контрацепция, който в последните години започва постепенно да намира място и в България. Процедурата е минимално инвазивна, извършва се амбулаторно и позволява бързо възстановяване. Все повече мъже с завършени семейства разглеждат вазектомията като решение в контекста на дългосрочното семейно планиране, затова попитахме един от най-опитните в страната уролози д-р Георги Георгиев, д.м. от Хил клиник и той ни обясни детайлите:

"Вазектомията е микрохирургична интервенция, при която се прекъсва проводимостта на семепроводите, така че сперматозоидите да не достигат до еякулата. Съвременният стандарт е така наречената no-scalpel вазектомия, при която не се използва класически разрез, затова в Хил клиник практикувам именно този метод. No-scalpel вазектомията е минимално инвазивна техника, която позволява достъп до семепроводите без разрез. Това значително намалява травмата на тъканите, риска от усложнения и ускорява възстановяването. Процедурата извършвам под локална анестезия и обикновено отнема около 20–30 минути. Пациентите често са изненадани колко щадяща е манипулацията и колко бързо се връщат към нормалния си ритъм на живот“, допълва д-р Георгиев.

Вазектомията има значение не само за мъжа, но и за партньорската двойка като цяло. След успешна процедура отпада необходимостта жената да използва хормонални или вътрематочни контрацептивни средства, които при част от пациентките могат да бъдат свързани с нежелани странични ефекти. Така дамите могат да избегнат хормонални колебания, промени в менструалния цикъл, риск от тромбози при определени групи, както и неприятния локален дискомфорт при вътрематочни устройства

„В практиката си виждам двойки, при които решението за вазектомия значително намалява напрежението около контрацепцията и дава повече комфорт и приятни усещания в дългосрочен план“, казва д-р Георгиев. "Вазектомията се препоръчва при мъже, които не планират повече деца, имат завършено семейство и търсят надежден метод за ограничаване на раждаемостта. Важно е решението да бъде основано на достоверна информация и обсъдено между партньорите. Вазектомията трябва да се разглежда като съзнателен избор в контекста на семейното планиране“, подчертава опитният уролог.

Методът се счита за един от най-надеждните в света, с ефективност над 99%. Усложненията са редки, особено при използване на no-scalpel техника.

Тъй като в семепроводите може да са останали сперматозоиди, след процедурата се препоръчва задължително контролен спермален анализ, за да се потвърди пълната ефективност. В България вазектомията все още не е масово разпространена, но интересът към минимално инвазивните методи нараства. По официални здравни статистики (НЦОЗА и демографски анализи), последните години показват 17 000 до 20 000 аборта годишно. Тези травматични за жените процедури потенциално могат да бъдат повлияни чрез по-добър достъп до информация за съвременни и дългосрочни методи на контрацепция, както и чрез по-активно участие на мъжете в семейното планиране.

„Наблюдаваме постепенно увеличаване на запитванията, особено от пациенти, които търсят модерни и трайни решения за контрацепция. В Хил клиник регулярно извършвам вазектомии и мога да кажа, че имаме огромен опит и отлични медицински резултати.“, обобщава д-р Георгиев.

Вазектомията вече се утвърждава като съвременен метод за семейно планиране, който облекчава отговорността върху жената и предлага дългосрочно решение с висока ефективност.

С развитието на минимално инвазивната хирургия и наличието на специалисти като д-р Георги Георгиев, процедурата става все по-ефикасна, безопасна, бърза и достъпна и в България.

