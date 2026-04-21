Свръхпреработените храни увеличават риска от артрит на коленете

Свръхпреработените храни са свързани с повишен риск от остеоартрит на коленете, показва ново проучване, публикувано в списание Radiology.

Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско установиха, че по-високата консумация на такива храни води до повече мазнини в мускулите на бедрата, независимо от теглото, калорийния прием или физическата активност на човека.

Екипът анализира данни от 615 участници без остеоартрит от Инициативата за остеоартрит, използвайки ядрено-магнитен резонанс за откриване на мастни натрупвания в бедрените мускули. „През последните десетилетия, успоредно с нарастващото разпространение на затлъстяването и остеоартрита на коляното, използването на естествени съставки в диетата ни непрекъснато намалява", каза водещият автор д-р Зехра Акая. Средно участниците са консумирали около 41% от дневния си прием на храна от свръхпреработени източници като зърнени закуски, бекон, хотдог и предварително опаковани закуски.

Предишни изследвания показват, че мазнините в мускулите отслабват опорната система на коляното, което води до повече ставен стрес и възпаление. Намаляването на свръхпреработените храни може да помогне за запазване на мускулното качество и облекчаване на остеоартрита, според изследователите. Един от най-добрите начини за предотвратяване на затлъстяването е здравословна, балансирана диета и редовна физическа активност.

Проучването има ограничения - то не може категорично да докаже причинно-следствена връзка, базира се на самоотчитане на диетата и е фокусирано върху хора с висок риск от проблеми с коленете, което означава, че резултатите може да не са приложими за по-млади или по-здрави групи, съобщава БГНЕС.