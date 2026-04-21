Радка Аргирова: Ваксинационното покритие срещу морбили у нас е около 90%

Близо 150 са случаите на морбили в седем области на страната. Това сочат публикуваните вчера данни на сайта Министерството на здравеопазването. Най-много продължават да са случаите във Враца. А 87% от заболелите са деца. Това заяви проф. Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология.

Става дума за епидемичен врив, такъв предвиждахме преди две години, тъй като расте броя на децата, които не са ваксинирани, каза тя. И подчерта, че антиваксърското движение също нараства.

Професорът обясни, че в Румъния има много повече случаи на морбили. Тя каза, че ако един човек разпространява вируса, а около него има 20 неваксинирани, 18-20 ще се заразят.

Аргирова каза, че болестта започва остро и протича остро, а преди появата на обрива - около 12 дни - човек може да заразява. Също така функцията на имунната система е силно понижена. Професорът каза, че последствията може да бъдат много тежки. Тя посочи, че ваксината е изключително ефективна, но ако 95% от населението, което е възприемчиво, е покрито. "Сега ние сме на границата на 90%, а в някои райони и под 90%", допълни Аргирова пред NOVA NEWS.

Професорът каза още, че човек макар и да кара вируса леко, може да зарази друг.

Аргирова обясни, че ваксината срещу HPV вируса предпазва от злокачествени образувания, сред които и рак на шийката на матката при момичетата, а при момчетата – рак на пениса.

Тя допълни: "Въпреки, че пациент е ваксиниран, той трябва да прави периодичен преглед и периодично тестване за наличие на HPV ДНК. Също така е възможно повторно заразяване, след като вирусът се е самоизчистил".