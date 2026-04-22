Преглеждат безплатно за невроонкологични заболявания в пловдивска болница

Подходящи са за хора, които имат симптоми като двойно виждане, нарушения в усещанията и движението, както и промени в речта

От 27 до 30 април от 9 до 12 часа в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив ще се проведат профилактични прегледи, насочени към диагностика и лечение на онкологични заболявания на нервната система, съобщиха от здравното заведение.

Първичните тумори на централната нервна система (ЦНС) се развиват директно в мозъка или гръбначния мозък, докато вторичните тумори представляват метастази, които се разпространяват към мозъка или гръбначния мозък от други органи. Освен това е възможно появата на злокачествени лимфоми на ЦНС и тумори на периферната нервна система, които засягат нервите извън мозъка и гръбначния мозък. Симптомите могат да бъдат общи и локални. Най-често срещаните общи признаци са главоболие, гадене, повръщане, промени в съзнанието и гърчове, като е важно да се отбележи, че макар главоболието да е често при мозъчни тумори, по-голямата част от пациентите с главоболие нямат туморно образувание.

Сред честите симптоми са още двойно виждане, нарушения в усещанията и движението, както и промени в характера, речта, слуха, зрението и паметта.

Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ "Свети Георги" обхваща всички неврохирургични направления, като в областта на невроонкологията се извършва лечение на тумори на мозъка, гръбначния мозък и гръбначния стълб, включително с използване на оперативен микроскоп и невронавигация.

Прегледите са предназначени за пациенти, които се нуждаят от диагностика и оценка на състоянието си при онкологични заболявания на нервната система, извършвана от висококвалифицирани специалисти.

Необходимо е предварително записване на телефони: 032 602 339 и 0882 270 732 в делнични дни от 9 до 14 часа