Обявиха конкурси за шефове на Психодиспансера и ДКЦ-I в Пловдив

Ваня Драганова

ДКЦ-1 в Пловдив.

Кандидатите ще бъдат препитвани как да се подобри финансовото състояние

Община Пловдив обяви конкурси за управители на Центъра за психично здраве и ДКЦ-I. Шефове сега са съответно д-р Мариана Господинова и д-р Васил Ковачев. 

Кандидатите трябва да имат образователна степен „магистър" по
медицина, икономика или право и минимум 5 години стаж. Те трябва да представят концепция за развитието на здравното заведение в следващите 4 години. Със заявилите участие в конкурса ще бъде проведено събеседване за нормативната уредба, свързана със здравеопазването, особеностите и характеристиките на дейността на лечебното заведение, източниците на финансиране и начините за подобряване на финансовото състояние на търговското дружество.

Документи се приемат до 16 май в деловодството на централната сграда на общината. 

ДКЦ-1 в Пловдив.

