153 станаха случаите на морбили у нас

Общо 153 са случаите на морбили в страната, показват данните към 21 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Новите четири случая са докладвани във вторник. По един заболял има в областите Враца, Ловеч, Плевен, както и в София-град. Новозаразените са на възраст 10-48 г.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени повече от 19 580 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Имунизацията е задължителна и се прилага след навършване на 13-мечесечна възраст и след навършване на 12-годишна възраст.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив.