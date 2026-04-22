153 станаха случаите на морбили у нас

1276
Морбили СНИМКА: Министерство на здравеопазването

Общо 153 са случаите на морбили в страната, показват данните към 21 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Новите четири случая са докладвани във вторник. По един заболял има в областите Враца, Ловеч, Плевен, както и в София-град. Новозаразените са на възраст 10-48 г.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени повече от 19 580 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Имунизацията е задължителна и се прилага след навършване на 13-мечесечна възраст и след навършване на 12-годишна възраст.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив.

 

Още здравни новини вижте тук
Четете още

Още от Здравни новини

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)