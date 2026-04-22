Медицинският туризъм става все по-търсен от потребителите

Медицинският туризъм е все по-търсен и желан от потребителите, каза заместник-министърът на туризма Павлин Петров на конференцията „България като дестинация за медицински туризъм - развитие, партньорства и международни пазари", организирана от Tribune Media под патронажа на Министерството на туризма, която се провежда в София днес.

По думите на Петров България е сигурна и спокойна дестинация с много възможности - планина, море, минерални извори. Когато към всичко това се добави материалната база, виждаме, че можем да представим добър продукт, посочи той. Заместник-министърът смята, че има лекари у нас, но липсват медицински сестри, което е ключово.

Нашата цел е именно тази - да обърнем внимание коя точно услуга в момента сме готови да предложим и на кой пазар да се акцентира, коментира Павлин Петров, цитиран от БТА. Според него само тогава ще успеем да се развием и да надградим.

Заместник-министърът каза, че днешното събитие ще бъде полезно за развитието, популяризирането и представянето на България в Европа като място за медицински туризъм.