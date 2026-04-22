СОС реши: Четвърта градска болница се влива във Втора МБАЛ

Новото ръководство започва проверка за натрупаните дългове

Лечебното заведение не е плащало заплати на лекари и медицински сестри от декември миналата година

Натрупани са дългове от 1 млн. евро, сред тях и 180 000 евро за осигуровки към НАП

Четвърта градска болница се влива във Втора МБАЛ. Вливането трябва да бъде осъществено от ново ръководство, което да направи и проверка за причините за лошото финансово състояние на лечебното заведение. Това реши на извънредно заседание от само една точка - за съдбата на общинската болница Столичният общински съвет.

Преди една година в СОС бе внесен доклад от д-р Антон Койчев от ГЕРБ за сливане на двете лечебни заведения. Тогава се възпротивихме, защото това решение предвиждаше сградата на Четвърта градска болница да се опразни. Въпреки това докладът мина и за директор бе назначен бившият общински съветник от ГЕРБ д-р Стоян Маджаров. Към онзи момент дълговете на болницата бяха около 200 000 евро. Решението за сливането обаче не бе изпълнено от ръководството. Получавахме уверения от д-р Маджаров, че финансовото състояние на болницата се подобрява, но в края на миналата година стана ясно, че има проблем с изплащането на заплатите на персонала. И работещите там още не са си получили заплатите за декември, припомни сагата с лечебното заведение зам.-председателят на здравната комисия към СОС Саад Алуани от групата на ПП-ДБ.

Според него болницата се е "използвала за политически цели и всеки несъгласен с ръководството е уволняван и репресиран".

"Затова трябваше да прекратим това безобразие и да сменим целия борд на директорите. За последната година натрупаните просрочени задължения на болницата са около 1 млн. евро, а това е единствената общинска болница, която получава голяма част от приходите си от общината - 60%", посочи Алуани.

По думите му проверка, направена заедно с НЗОК установила фиктивни пациенти, както и покупка на телевизор, гранитна мивка и ароматни свещи, които не били открити в болницата.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев пък добави, че от СОС, който е принципал на здравното заведение е била крита информация за реалното състояние на болницата.

Той се обърна към персонала на двете лечебни заведения и ги успокои, че вливането е единственият вариант те да запазят работата си и да започнат да получават редовно заплатите си.

Независимата Ваня Григорова, която е председател на здравната комисия към СОС, пък показа документи от проверка на Инспекцията по труда в болницата. От тях става ясно, че за декември са изплатени 30% от заплатите, за януари - 40%. След това са плащани само аванси в размер на 95 - 197 евро.

Григорова добави, че ако задълженията за осигуровки не се платят до 28 април, болницата ще бъде глобена, а средствата ще трябва да се платят от софиянци.

"Новото ръководство трябва да върне всички освободени лекари и медицински сестри и да направи проверка на действията на старото ръководство, за да получим реална картина за състоянието на болницата. Очаквам да стане ясно и дали е вярно, че д-р Маджаров е бил в болнични от друго лечебно заведение, докато е управлявал Четвърта градска болница", подчерта Григорова.

В новия състав на директорите, който бе избран с 44 гласа "за" влизат лекарите Чавдар Георгиев, Галина Пенчева - Георгиева и Николай Бойков.

Според решението на СОС общината трябва да предостави заем от 800 000 евро на лечебното заведение за погасяване на дълговете.