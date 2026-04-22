Испански прокурор поиска делото за корупция срещу съпругата на премиера да бъде прекратено

Испански прокурор поиска делото за корупция срещу съпругата на премиера Педро Санчес да бъде прекратено

На 13 април Бегоня Гомес бе официално обвинена в корупция след двегодишно разследване.

Крайнодесни организации настояват Гомес, която отрича да е извършила нещо нередно, да получи присъда от поне 24 г. затвор по обвинение в присвояване на обществени средства. Братът на Санчес - Давид - се очаква да бъде изправен пред правосъдието през май по дело за предполагаема злоупотреба с влияние.

Делото срещу Гомес е най-сериозното юридическо изпитание за испанският лидер социалист и неговото семейство. За кратко Санчес обмисляше възможността да подаде оставка, след като през април 2024 г. съдия-следовател Хуан Карлос Пейнадо разпореди да започне разследване срещу съпругата му. Санчес публично защити семейството си, като заяви, че действията на съда имат политически подбуди и се ръководят от негови опоненти от крайната десница.

Пейнадо трябва да реши дали да уважи искането на прокурора или да разпореди съдебен процес в друг съд. Ако Пейнадо реши делото да продължи, тогава прокурорът ще поиска оправдателна присъда, пише в публикувано днес изявление на прокуратурата, цитирано от БТА.

Гомес бе разследвана по подозрение, че се е възползвала от поста на съпруга си, за да си осигури финансови средства за ръководена от нея магистърска програма. Разследващите твърдят, че Гомес е заобиколила процедура за публичен търг. Освен това Гомес и нейната асистентка бяха обвинени в търговия с влияние, корупция и злоупотреби с публични средства.

Пейнадо, който скоро ще се пенсионира, пише в мотивите към последното си решение, че Гомес е извършила действия, характерни по-скоро за "абсолютна монархия", отколкото за една съвременна демокрация.