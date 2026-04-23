Здравното министерство инвестира 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ

Министерството на здравеопазването инвестира 1,9 млн. евро в обновяването на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – място, в което се лекуват деца от цялата страна и където се намира единственият в България център за трансплантация на хемопоетични клетки при деца. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Целта на инвестицията е да се подобри грижата за децата и да се осигури среда, която отговаря на тежестта на лечението, през което преминават.

Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години и днес това вече се отразява както на условията за лечение, така и на работата на медицинските екипи. С осигурените средства ще бъде извършен цялостен ремонт – от покрива до болничните стаи, санитарните помещения и кабинетите, както и пълна подмяна на електрическите, ВиК и вентилационните системи.

Ще бъде изградена и съвременна система за медицински газове и климатизация, а паралелно с ремонтите ще се достави ново оборудване и обзавеждане. По този начин клиниката ще отговаря на съвременните медицински стандарти и ще осигурява максимално безопасна среда за лечение.

За децата с онкохематологични заболявания условията, в които се лекуват, са не по-малко важни от самото лечение. Обновената база ще помогне за по-добра защита от инфекции и ще създаде по-добри условия както за пациентите, така и за техните семейства, които често прекарват дълги периоди в болницата.

Подобряването на грижата за най-уязвимите пациенти остава водещ приоритет – защото всяко дете трябва да получи лечение в среда, която дава сигурност, спокойствие и шанс за възстановяване.