ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Получихме покана за участие в срещата на Г-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22718462 www.24chasa.bg

Здравното министерство инвестира 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ

748
ИСУЛ

Министерството на здравеопазването инвестира 1,9 млн. евро в обновяването на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – място, в което се лекуват деца от цялата страна и където се намира единственият в България център за трансплантация на хемопоетични клетки при деца. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Целта на инвестицията е да се подобри грижата за децата и да се осигури среда, която отговаря на тежестта на лечението, през което преминават.

Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години и днес това вече се отразява както на условията за лечение, така и на работата на медицинските екипи. С осигурените средства ще бъде извършен цялостен ремонт – от покрива до болничните стаи, санитарните помещения и кабинетите, както и пълна подмяна на електрическите, ВиК и вентилационните системи.

Ще бъде изградена и съвременна система за медицински газове и климатизация, а паралелно с ремонтите ще се достави ново оборудване и обзавеждане. По този начин клиниката ще отговаря на съвременните медицински стандарти и ще осигурява максимално безопасна среда за лечение.

За децата с онкохематологични заболявания условията, в които се лекуват, са не по-малко важни от самото лечение. Обновената база ще помогне за по-добра защита от инфекции и ще създаде по-добри условия както за пациентите, така и за техните семейства, които често прекарват дълги периоди в болницата.

Подобряването на грижата за най-уязвимите пациенти остава водещ приоритет – защото всяко дете трябва да получи лечение в среда, която дава сигурност, спокойствие и шанс за възстановяване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)