Войната в Иран засегна пазара на лекарства в Англия

Лекарства СНИМКА: Pixabay

Войната в Иран е повишила цените на широко използвани лекарства в Англия, включително болкоуспокояващи и лекарства за сенна хрема, предупредиха водещи фармацевти.

Според Националната фармацевтична асоциация местните аптеки таксуват клиентите с 20 - 30% повече за парацетамол, отколкото през февруари, а много от тях са изчерпали запасите си от аспирин и кодамол.

Цените без рецепта на таблетките цетиризин, често използвано лекарство за сенна хрема, също са се повишили с 20 - 30% през същия период. Скокът в цените на бензина и дизела от началото на войната преди близо осем седмици е увеличил производствените и транспортните разходи за доставчиците на лекарства. Това се е отразило и на аптеките, които плащат с 40 - 50% повече, за да зареждат складовете си.

Конфликтът също така е удвоил разходите за въздушен транспорт - едно от всеки пет лекарства на националното здравеопазване пристига по въздух и е затруднил доставките на петролни деривати от Персийския залив, които се използват за производството на много често срещани лекарства, включително парацетамол, аспирин и кодамол, съобщава БНР.

Някои аптеки спряха да продават аспирин без рецепта, отчасти поради ограничения в доставките, започнали още преди войната в Иран. Временният недостиг на лекарства е често срещан, но може да стане по-сериозен, ако Ормузкият проток, ключов маршрут за доставка на нефтохимикали, не бъде отворен отново скоро.

Още здравни новини вижте тук
