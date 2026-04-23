В еЗдраве вече може да решаваме с кой лекар да споделим здравното ни досие (Видео)

Потребителите на мобилното приложение еЗдраве вече разполагат с нова възможност да предоставят достъп до личното си електронно здравно досие на избрани от тях медицински специалисти. Това ще се осъществява чрез новия модул „Достъп", който е наличен в мобилното приложение еЗдраве и в здравния портал my.his.bg. Това съобщиха от пресцентъра на здравното министертво.

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен основно до общопрактикуващите лекари и ТЕЛК комисиите, в рамките на заседанията им. С новата функционалност можем сами да определяме с кой лекар да я споделим и когато е необходимо, да разрешаваме достъп и на други специалисти или лекари по дентална медицина.

Така, когато посещаваме кардиолог, хирург, ендокринолог, стоматолог или друг специалист, можем да споделим важната медицинска информация от досието ни. Това ще позволи вместо с хартиени документи, да предоставяме директно по електронен път всички прегледи, изследвания, диагнози, предписания и други медицински записи.

Контролът върху достъпа до медицинска информация остава изцяло в ръцете на пациента. Потребителите могат самостоятелно да изберат конкретен лекар от списък, съдържащ имена, специалност и уникален идентификационен номер (УИН) на медицинския специалист. Наред с това лекарите също имат възможност да отправят заявка за достъп, която пациентът може да одобри или откаже.

При подадена заявка потребителят ще получава известие в приложението, ако е активирал функцията за нотификации. За профилите на деца е предвидена възможност достъпът да бъде разрешаван след потвърждение от родител.

Функционалността е разработена от „Информационно обслужване" АД и е част от следващия етап в развитието на електронното здравеопазване в България, с което се цели по-малко административна тежест, по-малко хартиени документи и по-лесно предоставяне на медицинска информация там, където тя е необходима. Всичко това е насочено към по-добро обслужване, повече удобство и по-висока сигурност за всички български граждани.