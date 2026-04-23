КЗК проверява правилата за доставка на нерегистрирани лекарства, платени с публични средства

Комисията за защита на конкуренцията проучва дали нормативната уредба за доставка на лекарства, които не са разрешени за употреба в България, но се реимбурсират с публични средства, гарантира ефективната конкуренция, съобщиха от комисията.

Наблюдението на фармацевтичния пазар е сред приоритетите на антимонополния орган, включително и за 2026 г., заради социалното и икономическото значение на този пазар с пряк ефект върху здравето на гражданите. КЗК се самосезира след постъпил сигнал на народния представител Васил Пандов и публично изнесени данни за съществени разлики в доставните цени на едни и същи лекарствени продукти в различни болници в страната. В сигнала се посочва, че

доставките се осъществяват без провеждане на открита процедура по Закона за

обществените поръчки, което създава риск от неефективно разходване на значителен публичен ресурс.

Предварителното проучване на Комисията показва сериозни проблеми на този

пазар като липса на централизирани рамкови споразумения от страна на министъра на здравеопазването, както и практиката за възлагане на доставки за ограничени

количества за кратки периоди от страна на болниците в качеството им на възложители.

Това води до по-високи единични цени, както и до по-неблагоприятни условия за

публичните възложители.

Тези ограничения на конкуренцията ще бъдат изследвани в рамките на

образуваното производство по застъпничество за конкуренцията, при което Комисията прави задълбочен анализ за съответствие с правилата на конкуренцията на приложимата нормативна уредба, събира информация и становища от всички

заинтересовани страни.

Производството следва да приключи с препоръки на КЗК за обоснован пакет от

мерки, насочени към премахване или ограничаване на антиконкурентния ефект, без да се накърняват легитимните цели на съответната регулация, като се предотвратят

бъдещи пазарни изкривявания на ниво регулация. В случаите, в които КЗК установи

нормативни и/или административни ограничения на конкуренцията, Комисията може

да направи предложения за отмяна и/или изменение на съответните разпоредби до

отговорните институции.

Този вид производства по застъпничество за конкуренцията по Закона за защита

на конкуренцията досега са слабо застъпени в дейността на антимонополния орган.

Настоящото ръководство планира тяхното активно използване като инструмент за цялостен преглед и регулация на нормативната уредба във всички сектори на икономиката от гледна точна на гарантирането на конкурентната среда.