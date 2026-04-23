Иванка Динева се връща начело на Столичната здравна каса

Бившата директорка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН) Иванка Динева оглави Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК), поемайки ръководството на най-големия регионален здравен фонд в страната. Назначението ѝ идва след спечелено дело срещу освобождаването ѝ от поста през 2022 г.

През февруари тази година Динева беше освободена като директор на ИАМН от служебния здравен министър доц. Михаил Околийски. Като мотиви бяха изтъкнати нуждата от по-добра координация и ефективност при реализиране на донорски ситуации, както и оптимизиране на процесите по подбор на реципиенти за трансплантации. От Министерството на здравеопазването подчертаха и необходимостта от по-голяма прозрачност и активна комуникация с обществото, пише OFFNews.