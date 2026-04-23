Иванка Динева се връща начело на Столичната здравна каса

Бившата директорка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН) Иванка Динева оглави Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК), поемайки ръководството на най-големия регионален здравен фонд в страната. Назначението ѝ идва след спечелено дело срещу освобождаването ѝ от поста през 2022 г.
През февруари тази година Динева беше освободена като директор на ИАМН от служебния здравен министър доц. Михаил Околийски. Като мотиви бяха изтъкнати нуждата от по-добра координация и ефективност при реализиране на донорски ситуации, както и оптимизиране на процесите по подбор на реципиенти за трансплантации. От Министерството на здравеопазването подчертаха и необходимостта от по-голяма прозрачност и активна комуникация с обществото, пише OFFNews.