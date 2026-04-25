Спорите на антракса оцеляват в почвата до 100 години

Болестта не се предава от човек на човек - заразата изисква директно навлизане на спори в организма, не се разпространява чрез кихане или социален контакт. Макар и опасна, синята пъпка е лечима с антибиотици, ако терапията започне веднага след проявата на първите симптоми

Антраксът е типично заболяване по тревопасните животни - най-чувствителни са говедата, овцете, козите, конете и биволите, но са застрашени и хората. При добитъка инфекцията се предава основно чрез околната среда - заразена почва, вода или фураж, а не чрез директен контакт помежду им.

Човек може да се зарази с антракс, наричан разговорно и синя пъпка, от болно животно. Но най-важният медицински факт е, че антраксът не се предава от човек на човек. Дори при грижа за болен рискът за околните е практически нулев, тъй като заразата изисква директно навлизане на спори в организма, а не се разпространява чрез кихане или социален контакт.

Антраксът изисква сериозно внимание поради екстремната устойчивост на неговия причинител в околната среда. Най-лошата новина от научна гледна точка е способността на бактерията да преминава в състояние на спора, когато попадне извън тялото на болното животно. Спорите на антракса са нещо като биологични капсули на времето - устойчиви на екстремни температури, дезинфектанти и слънчева радиация. Доказано е, че спорите могат да останат жизнеспособни в почвата над 50-70 години. Съществуват изследвания, които сочат, че при специфични условия (сухи, алкални почви) те могат да запазят своята вирулентност дори до 100 г. Това превръща веднъж заразените територии в постоянен източник на риск.

Силните дъждове и разливането на реките са сред катализаторите на болестта сред животните. Събиращата се вода измива горния слой на почвата и на повърхността излизат спори, които са били в земята. Когато почвата изсъхне, спорите остават отложени върху тревата и в ниските места на пасищата, където добитъкът ги поглъща директно. Друг критичен период са летните засушавания. Тревата изсъхва и става ниска, животните са принудени да пасат много близо до земята, като често изтръгват растенията заедно с корените и полепналата по тях пръст. Това води до масирано поглъщане на заразени частици.

Активирането на бактерията изисква температури над 15 градуса, което обяснява защо в умерения климат у нас антраксът е “заспал” през зимата и се активира през пролетта и лятото.

Инфекцията при хората почти винаги е резултат от директен контакт с болно животно или месото му. Основният проблем възниква при нерегламентирано клане и продукти, които не са проверени от ветеринарен лекар. При антракс кръвта на животното не се съсирва и е наситена с милиарди вегетативни форми на бактерията. Когато животното се заколи в условия без ветеринарен контрол, бактериите влизат в контакт с кислорода и се превръщат в спори.

Човекът се заразява по три начина, което определя и формите на боледуване.

Кожно заболяване възниква при микротравми по ръцете по време на клане или обработка на кожата и се смята за по-леко.

Най-тежка е белодробната разновидност – след вдишване на спори. Развива се при поемане на голямо количество спори, например в запрашени помещения за обработка на кожи. Болестта започва като обикновена настинка, но бързо прераства в тежка дихателна недостатъчност.

При чревната форма източник е консумация на месо, което не е преминало достатъчна термична обработка. Важно е да се подчертае, че в България през последните 20 години няма нито един случай на заразен човек от месо, закупено от регламентиран търговски обект. Всяко животно в кланиците преминава задължителен преглед. Признаците на антракс са твърде специфични, за да бъдат пропуснати от специалист.

За да бъдете напълно спокойни, е важно да спазвате няколко прости правила:

l Избягвайте покупката на месо и млечни продукти от случайни хора по пътищата - практика, известна като пазаруване от багажник, или от нерегламентирани пазари

l Винаги подлагайте месото на добра термична обработка. Бактерията в активната си форма се унищожава при висока температура, въпреки че спорите са по-издръжливи.

l Ако сте били в пряк физически контакт с болно животно в засегнат регион, незабавно се консултирайте с лекар.

Макар и опасно, заболяването е лечимо с антибиотици, стига терапията да започне веднага след проявата на първите симптоми.

Според властите в България съществува изключително прецизна система за мониторинг, базирана на историческата памет на ветеринарната медицина. Българската агенция по безопасност на храните поддържа активна “карта” на т.нар. стационарни огнища. Това са населени места, в които е регистриран случай на антракс в рамките на последните десетилетия.

В регистъра са картографирани над 1000 микроогнища. Дори села, където болестта не се е появявала от 30 г., се считат за рискови. Тъй като спорите остават живи в земята много дълго, е трудно да се обяви даден район за напълно “изчистен” завинаги. Ваксинацията на животните остава най-добрата защита и за хората.

Накратко: в съвременни условия антраксът представлява заплаха основно при директен професионален контакт с добитък – фермери, ветеринари и работници в кланици. За средностатистическия гражданин рискът е минимален, стига да не се използва месо с неясен произход, което не е минало през ветеринарен контрол.

Открити са две огнища у нас, 24 души са под медицинско наблюдение

В момента има две огнища на антракс у нас - те са изолирани, а местата са дезинфекцирани. Под медицинско наблюдение са 24 контактни лица. Това заяви служебният земеделски министър Иван Христанов пред Нова тв.

За установено огнище на болестта съобщи в сряда Българската агенция по безопасност на храните. Случаят е от ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. От тях девет са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани.

Животните са лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Значително е забавено уведомлението към БАБХ, което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекция, коментираха от агенцията. В стопанството и около него е извършена дезинфекция, забранено е движението на животни от и към обекта, както и в населеното място. Собственикът е произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени, въпреки че по данни на собственика те са били за лична консумация.

Случаят в село Черногор не е единственият. При проверка на обект в село Окорш, община Дулово, област Силистра, също е установено огнище на антракс. Собственикът приготвял храни отново за лична консумация, както и продукти на ишлеме. Той твърди, че е направил 72 консерви, унищожени са 68. Останалите четири вече са изядени.