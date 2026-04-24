НЗОК плаща изследвания, консултации и медикаменти от клиничните пътеки при болести на бъбреците

Бъбречните заболявания често протичат безсимптомно. Затова е добре бъбречната функция да бъде проверявана чрез изследвания, при проблеми следва скъпоструващо лечение или диализа, чести хоспитализации и трайна инвалидизация. Най-честите бъбречни заболявания са: хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), бъбречно-каменна болест (камъни в бъбреците), остра бъбречна недостатъчност, диабетна нефропатия, пиелонефрит (инфекции) и гломерулонефрит, като често срещани причини са диабет, високо кръвно, инфекции, автоимунни заболявания и прием на определени лекарства.

Какво осигурява НЗОК за лечението на бъбречните заболявания?

В ежегодния профилактичен преглед са включени: измерване на артериално налягане и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Веднъж на 5 г. се изследват и креатинин, урина (химично изследване и седимент) и пикочна киселина; при мъже на 40 г. и жени на 50 г. веднъж на 5 г. се добавят и изследвания на: LDL холестерол (за лица със сърдечни заболявания, захарен диабет, ХБН).

НЗОК осигурява пакет от дейности от медицинските специалности нефрология и урология, който включва диагностика, амбулаторно проследяване, болнично лечение по клинични пътеки, лекарствена терапия за домашно лечение, профилактични прегледи и диспансерно наблюдение.

Какъв е пътят на пациента – от първите симптоми до специализираната извънболнична помощ?

Пътят започва от личния лекар, който издава направление (бл. МЗ-НЗОК № 3) за консултация с нефролог или уролог. НЗОК заплаща за прегледи, ехография на отделителната система и широк спектър от лабораторни изследвания. Сред тях са кръвни изследвания: креатинин, урея, пикочна киселина, електролити (натрий и калий - комплексно, калций, фосфати); уринни изследвания: химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв), седимент, протеин в урина (белтък), микроалбуминурия. Лекарят специалист може да извърши вторичен преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него.

Има ли лимити за направленията при пациенти с ХБЗ?

За диспансеризираните пациенти с ХБЗ има специфични пакети за изследвания и прегледи, които се полагат по закон на определени интервали.

Кои са основните клинични пътеки в нефрологията и урологията?

Те обхващат широк спектър – от диагностика и лечение на остри хронични нефропатии през лечение на пиелонефрит, до сложни урологични операции.

Как се осъществява болничната помощ при пациенти с бъбречни заболявания?

Пациентът постъпва в болница с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от ОПЛ или специалист, при наличие на индикации за спешно или планово лечение.

Поемат ли се от НЗОК всички медицински дейности, изделия и медикаменти в болничната помощ?

Да, по време на лечение по клинична пътека болницата е длъжна да осигури всички необходими изследвания, консултации, медикаменти и консумативи, включени в алгоритъма на клиничната пътека и необходими за лечението на пациента. По някои оперативни пътеки НЗОК не заплаща определени скъпоструващи консумативи и те са за сметка на пациента.

Как се финансира хемодиализата и достъпна ли е за всички в нужда?

Диализното лечение (хемодиализа и перитонеална диализа) е безплатно за осигурените лица. То се финансира по специфична процедура, която включва консумативи и медикаменти (например еритропоетин за лечение на вторичната анемия). На пациентите на диализа е осигурен и медицинският транспорт от и до диализния център.

Покрива ли НЗОК съвременните медикаменти за лечение на редки бъбречни заболявания или усложнения?

НЗОК заплаща медикаментите, включени в "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на наредба №10/2009 г.", който се актуализира два пъти месечно. В него са включени медикаменти за имуносупресия, лекарствени продукти за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): специфични терапии за редки заболявания и нови групи медикаменти (SGLT 2 инхибитори), които забавят прогресията на ХБЗ; за лица до 7-годишна възраст НЗОК заплаща антибактериални лекарствени продукти при възпалителни заболявания на пикочо-половата система (цистити, уретрити и инфекция на пикочните пътища). НЗОК осъществява контрол при отпускането на тези скъпоструващи лекарства чрез специализирани комисии, които одобряват лечението въз основа на медицински критерии.

Каква грижи полага НЗОК за пациентите с трансплантиран бъбрек?

След трансплантацията НЗОК осигурява до живот имуносупресивната терапия Тези медикаменти са критични, за да не се отхвърли органът, и се отпускат напълно безплатно чрез протоколи.

Подлежат ли на диспансеризация пациентите с бъбречни заболявания и какво включва тя?

Пациентите с хронични бъбречни заболявания подлежат на диспансерно наблюдение съгласно наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването, и приложение № 13 към националния рамков договор.

Диспансеризацията при специалист нефролог, който може да изберете по ваш избор, се осъществява с еднократно издадено от вашия личен лекар направление за консултация или провеждане на съвместно лечение. Ако желаете друг специалист да осъществява диспансеризацията, джипито ще ви издаде ново направление.

Кои пациенти с бъбречни заболявания са освободени от потребителска такса?

В Закона за здравното осигуряване подробно са изброени категориите лица, които са освободени от заплащане на потребителска такса, включително и лицата със заболявания, определени по списък (приложение № 11 към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса, съгл. чл. 37 от Закона за здравното осигуряване).

В този списък са включени заболяванията: "Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност"; "Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест) с трайно намалена работоспособност"; "Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност"; "Наличие на трансплантирани органи или тъкани". Лицата с тези заболявания са освободени от потребителска такса.

