Над 16,5 милиона медицински прегледи са извършени от началото на годината

Над 16,5 милиона медицински прегледи са извършени от началото на 2026 г. в България. Над 9.3 милиона от тях са направени от общопрактикуващи лекари.

Най-много прегледи са извършени в София – 3 427 514, следвана от Пловдив – близо 1.8 млн., Варна – близо 1.162 млн., и Бургас – близо милион.

72% от хората, посетили лекар, са отишли за първичен медицински преглед, а 28 % - за вторичен.

Точно 90% от всички прегледи в страната за заплатени от Националната здравноосигурителна каса, 6% от пациентите са платили сами на лекаря, 3% от прегледите са заплатени от здравното министерство, а около 1% са хората, платили чрез допълнително здравно осигуряване, съобщи БГНЕС.

Над 839 хил. прегледа са били при кардиолог, а над 665 хиляди – при педиатър. Акушерство и гинекология, очни болести и болести на нервната система са следващите специалности, при които са извършени близо 1.5 милиона прегледи.

Причините за посещение при лекарите са на първо място консултация /12.5 милиона прегледа/, на второ – диспансерен преглед /1.89 млн./, за профилактика на пълнолетни лица – над 800 хил. прегледа, детско здравеопазване /над 414 хил. прегледа/.

Най-честите заболявания, които са принудили пациентите да ходят на лекар, са „хипертонично сърце / сърдечна недостатъчност" – близо 2,2 млн. прегледа, общ медицински преглед – близо 990 хиляди прегледа, инфекции на горните дихателни пътища /812 хил./, вирусна инфекция /646 хил./, и диабет Тип 2 /420 хил. прегледа/.

Най-честите прегледи, извършени при деца, са на първо място рутинните прегледи на децата до 1 г. /154 876 прегледа/, общ преглед, хрема, инфекции на горните дихателни пътища, и вирусни инфекции /общо около 80 хил. прегледа/, сочи още статистиката