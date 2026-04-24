Д-р Иван Маджаров: Не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски

Лекарите искат 25% увеличение на цената на всички медицински дейности. Това коментира и зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в сутрешния блок на Нова тв.

По негови думи в България имаме над средноевропейското ниво качество и достъпност на здравеопазването. „Темата за цените е голяма, но едно е ясно – две години няма промени в цените на медицинските дейности, които се заплащат със здравноосигурителните вноски. Лечебните заведения трябва да свиват своите разходи и не могат да увеличат възнагражденията", допълни той.

На въпроса дали трябва да се повишат здравните вноски той каза, че трябва да се направи анализ. Лекарят беше категоричен, че "не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски".

Маджаров коментира, че липсват контролни механизми по отношение на принципа парите следват пациента. Също така подчерта, че трябва да се въведе електронна здравна карта за пациентите.

По темата за разликите в цените на лекарствата, които закупуват лечебните заведения, Маджаров каза, че няма информация как стои въпросът.