Берберинът е естествен елемент, който има редица ползи за здравето – от сваляне на кръвната захар до подпомагане на отслабването. Нека заедно разгледаме отблизо тази невероятна хранителна добавка и как да разберете дали е за вас.

Какво е берберин?

Съществуват безброй хранителни добавки, които обещават да подобрят здравето ни. Но една изпъква пред останалите – берберин.

Може би все още има и хора, които не са се срещали с нея, но берберинът е използван в традиционната китайска медицина от векове. Това е природен продукт с жълт цвят, съдържащ се в корените, коренищата и кората на много растителни видове, сред които златен корен, орегонски грозд и кисел трън.

Но защо всички говорят за берберин, ако тази добавка е позната на човечеството от толкова дълго? Отговор – въпреки че се използва отдавна в източната медицина, западната се обръща към берберина сравнително късно. И стотиците изследвания само потвърждават положителните му ефекти върху тялото.

Берберинът намалява холестерола, като така може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания. Има силата да сваля кръвната захар, заради което се използва от диабетиците като алтернатива на метформина.

Берберинът има и доказани антиракови свойства, може да подобри симптомите на улцерозен колит и синдром на раздразнените черва (СРЧ) и още, и още.

Ползи от берберин

Не е изненадващо, че берберинът се превърна в една от най-коментираните хранителни добавки в последните години. Потенциалните му ползи за здравето са много и разнообразни, заради което се използва хора с разнородни състояния.

Берберинът има и антимикробни и противовъзпалителни свойства и се използва за лечение на бактерии, гъбички, паразити, вируси и други микроби. Именно заради тези си качества берберинът има благоприятен ефект и върху стомашно-чревния тракт.

Намалява кръвната захар

770 000 българи живеят с диабет, според данни за 2024 година на професор Анна-Мария Борисова и Българското дружество по ендокринология (БДЕ). Хората с диабет у нас са се увеличили с почти 200% от 2006 година, когато са били 487 000.

Отново по данни на БДЕ половината от тези хора не са диагностицирани с диабет и се считат за „здрави“. Днес всеки трети над 60-годишна възраст е с диабет.

По данни на Международната Диабетна Федерация от 2021 г., над 235 000 души в България са в преддиабетно състояние 1, като 80% от тях дори не подозират, че кръвната им захар е по-висока от нормалното и че са изложени на риск от развитие на диабет тип 2. Половината от хората с преддиабет развиват диабет в рамките на 5 години.

Именно това е една от причините за повишения интерес към берберина в последните години. Борят на диабетиците в световен мащаб също скача, а специалисти сравняват ефекта на берберин с този на метформин – може би най-често изписването лекарство при диабет.

Изследвания обявяват берберина за ефективно лечение за хора с диабет тип 2 заради способността му да сваля нивата на кръвната захар и да поддържа нормални нива на глюкоза.

Понижава холестерола

Сърдечно-съдовите заболявания са основната причина за смъртност в България по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Когато мастните отлагания се натрупват от висок холестерол, могат да причинят запушване на артериите и да възпрепятстват притока на кръв към сърцето и тялото. Понижаването на холестерола помага при тези състояния.

Проучванията показват, че берберинът може да помогне за намаляване на нивата на холестерола и намаляване на теглото.

Предотвратява инфекции на пикочните пътища и цистит

Освен свалянето на кръвната захар и понижаването на холестерола, берберинът може да се използва и при проблеми с пикочните пътища и уринирането.

Берберинът може да помогне на жените да избегнат болката и паренето от повтарящи се инфекции на пикочните пътища и възпаление на пикочния мехур, известно като цистит.

Изследване от 2018 година показва, че приемът на берберин води до по-малък брой рецидивиращи цистити по време на лечението и проследяването, както и до по-ниско средно бактериално натоварване в сравнение с участниците, които не са приемали берберин.

Отслабване

Берберинът може да се ползва не само при различни здравословни състояния, но и за загуба на тегло. От своя страна, отслабването намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, инсулт, остеоартрит и някои видове рак.

Редица проучвания доказват положителния ефект, който берберинът има при намаляване на теглото, подобряването на индекса на телесна маса (ИТМ или BMI) и горенето на мазнини.

Ефектът на берберина при затлъстяване и наднормено тегло се засилва, когато е комбиниран със здравословно хранене и физическа активност.

Намалява възпалението

Противовъзпалителните и антимикробните аспекти на берберина могат да подпомогнат чревния микробиом на хора със стомашно-чревни заболявания, диария и бактериален свръхрастеж, дължащ се на СРЧ, улцерозен колит и други възпалителни заболявания на червата.

Пациенти със синдром на раздразнените черва, преобладаващ диария, съобщават за подобрение в честотата и спешността на диарията, както и в коремната болка, след до осем седмици прием.

Специалисти предписват берберин и за храносмилателен микробен дисбаланс при лечение на бактериален свръхрастеж в тънките черва или патогенни храносмилателни бактерии.

Може да предпазва от някои видове рак

Изследване, публикувано в The Lancet Gastroenterology & Hepatology през 2020 година, сочи, че берберинът може да намали колоректалните полипи. Проучването обхваща 900 души между 18 и 75 години в Китай, на които са били отстранени полипи по време на колоноскопия.

След процедурата, хората са били разпределени на две групи на случаен принцип. Хората от едната приемали 300 милиграма берберин два пъти дневно, докато другата била на плацебо. Двете групи са проследявани една и две години по-късно.

Никой от участниците не е развил колоректален рак по време на проучването, но тези, които са приемали берберин, са имали по-малко рецидивиращи полипи (36%) в сравнение с приемащите плацебо (47%).

Затова и изследователите смятат, че берберинът може да бъде нискобюджетен и безопасен вариант за предотвратяване на колоректален рак. Също така, не са съобщени сериозни странични ефекти.

Как се пие берберин?

За да усетите пълния ефект и дълготрайните ползи, се препоръчва редовен прием, въпреки че някои клиенти изпитват положителна промяна в рамките на само няколко дни след началото на приема.

Първите положителни ефекти включват подобрение в храносмилането, повишаване на енергийните нива и намаляване на възпалението.

Що се отнася до намаляването на кръвната захар, положителни резултати могат да се очакват в рамките на 4 до 6 седмици. За контрол на холестерола и регулиране на теглото е нужен прием от поне 8 до 12 седмици.

Индивидуалните резултати могат да варират, като при следване на здравословен начин на живот и хранене ефектите могат да се усетят и по-рано.

Заключение

Когато говорим за употребата на берберин за отслабване, понижаване на кръвната захар или подобряване на холестерола, най-добрият начин за комбинирането му е със здравословен хранителен режим с ограничаване на въглехидратите и наситените мазнини и физическа активност.

Берберинът може да е нещо, което си струва да се опита и при проблеми с повтарящи се инфекции на пикочните пътища или честа диария при чревни заболявания.

Берберинът може да е нещо, което си струва да се опита и при проблеми с повтарящи се инфекции на пикочните пътища или честа диария при чревни заболявания.