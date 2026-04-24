Трансплантираха черен дроб на 31-годишна жена във ВМА

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА), част от екипа на проф. Никола Владов, извършиха чернодробна трансплантация на 31-годишна жена в четвъртък, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Донорът също е жена – на 48 години.

Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги"-Пловдив. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Цветан Тричков.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор" и медиците от УМБАЛ „Свети Георги"-Пловдив за отличната координация при реализирането на процеса.

С извършването на тази трансплантация и благодарение на опита, високата експертиза и отличната организация на екипите, ВМА за пореден път доказа водещата си роля в развитието на трансплантационната програма в България.

Още здравни новини вижте тук
