Шест нови случая на морбили у нас, всички са при деца

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната, общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Два от новите случаи са във Враца, два - в Ловеч, и по един заболял е докладван от Плевен и от София-град. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 1 до 14 г.

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен. При близък контакт с човек, заразен с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от здравното министерство.

Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе.

