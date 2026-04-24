ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш полицай разследван за лихварство, осъди две с...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22725690 www.24chasa.bg

Шест нови случая на морбили у нас, всички са при деца

756
Морбили Снимка: Архив

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната, общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Два от новите случаи са във Враца, два - в Ловеч, и по един заболял е докладван от Плевен и от София-град. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 1 до 14 г.

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен. При близък контакт с човек, заразен с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от здравното министерство. 

Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе.

От началото на март досега срещу морбили са ваксинирани 20 000 деца. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

