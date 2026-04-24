Първи случаи на морбили във Варна - заразени са две братчета и едно украинче

Първи случаи на морбили при деца са регистрирани във Варна.

Пациентите са на 2, 8 и 9 години, съобщават от здравната инспекция в морската столица. Две от децата са настанени в инфекциозното отделение на университетска болница "Св. Марина". Те са в сравнително добро състояние, заяви за NOVA д-р Анка Баева от дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ-Варна.

По данни на семейството децата, които са братчета, имали контакт с дете от София, което по-късно проявява симптоми на заболяването. Те са ваксинирани само с една доза от ваксината, тъй като още не са достигнали възрастта за втора доза, която е 12 години. Третото дете е от украински произход и се лекува в домашни условия по желание на родителите. Няма данни за ваксинационния му статус.