Недостигът на важни храни влияе върху паметта

Дефицитът на желязо увеличава риска от алцхаймер, показва проучване

Заради растящите цени все повече хора затягат коланите. За едни това означава по-малко луксозни стоки и екскурзии, но за други – лишаване от полезни за здравето храни. Дори в богати страни като Великобритания вече един на всеки петима души има недостиг на определени вещества, което е изключително притеснително, тъй като проучвания са показали, че по този начин се увеличава рискът от редица болести.

Последно учени от Стокхолмския университет откриха обезпокоителна връзка между дефицита на желязо и появата на деменция, и то на една от най-честите ѝ форми, а именно алцхаймер. По време на изследването те проследявали дълго време здравословното състояние на над 2000 възрастни. В началото всички доброволци били над 60-годишна възраст, здрави и без симптоми за когнитивни проблеми. В края му обаче вече някои имали пропуски в паметта. През цялото време учените са им правили кръвни тестове, за да установят дали в телата им се съдържа достатъчно количество желязо. Причината е, че без него те

не могат да

произвеждат

хемоглобин,

който пък е отговорен за пренасянето на кислород от белите дробове до тъканите. Следели са и нивата на тау протеин, който поддържа скелета на невроните и помага за транспортирането на хранителни вещества. Когато това не се случва, а той се натрупва, се наблюдават когнитивен спад и загуба на памет. Затова се смята, че той стои също зад симптомите на алцхаймер.

Анализирайки всички направени тестове в продължение на 9 години, шведските изследователи са стигнали до извода, че рискът от поява на болестта е с 66% по-висок при хора с желязодефицитна анемия, като опасността е по-голяма за мъжете. Според тях това се дължи на факта, че жените са склонни да имат по-ниски нива на хемоглобин поради репродуктивни фактори. Следователно при тях се наблюдава по-голяма толерантност към анемията, което пък смекчава въздействието ѝ върху здравето на мозъка.

“Нашите открития показват, че дефицитът на желязо е клинично значим фактор в контекста на риска от деменция и е възможна модифицируема цел в стратегиите за превенция на заболяването”, посочват учените от Стокхолмския университет. По последни данни 1,2 млрд. души в света страдат от желязодефицитна анемия, причинена главно от неправилно хранене. Някои дори не знаят, че е така, докато не се появят притеснителни симптоми като умора, замаяност, задух и бледа кожа.

Сред най-богатите на желязо храни са червеното месо, морските дарове, тъмнозелените листни зеленчуци и сушените плодове. Точно те обаче започват да изчезват от масовото хранене за сметка на по-евтини, бързи ястия като пици и бургери. Освен това се увеличава и броят на вегетарианците, като част от тях не са достатъчно запознати как да си набавят необходимите им хранителни вещества. Тъй като организмът абсорбира повече желязо от месото, отколкото от други източници, отказвайки се от него, се налага да се търсят растителни заместители, посочват експертите. Също така е добре да се набляга на храни, съдържащи витамин С, защото той подобрява неговото усвояване. Затова освен зелени листни зеленчуци трябва редовно да се консумират и цитрусови плодове, пъпеши, ягоди и домати.

Прецизни към храненето е необходимо да бъдат и

жените, страдащи

от обилна менструация,

тъй като тя също може да води до анемия. Някои от тях приемат хранителни добавки с желязо, защото то е важно и за доброто функциониране на имунната система, но лекари не препоръчват подобно нещо да се прави без медицински надзор. Причината е, че може да се стигне до предозиране, водещо до повръщане, диария, болки в корема и нарушено кръвообращение. А и съществуват други фактори, които също значително влияят на риска от деменция. Сред тях са тютюнопушенето, лошото сърдечносъдово здраве и социалната изолация.

Преди години американски учени пък откриха връзка между друго хранително вещество и опасността от алцхаймер. Става въпрос за холин, или витамин B4, който подпомага метаболитните процеси и нервната система. Изследователи от университета в Аризона бяха тествали какво количество от него има в телата на затлъстели хора и на такива с нормално тегло и как това се отразява на мисловната им дейност с времето.

Те откриха, че при страдащите от излишни килограми обикновено се наблюдава недостиг на холин. А ниските нива на това хранително вещество

водят до нарушение във

функциите на черния дроб,

увеличаване на обема и масата на сърцето, както и до характерни за болестта на Алцхаймер изменения в паметта.

Те даже стигнаха до заключение, че рискът от поява на болестта е с 47% по-нисък при хората с нормално ниво на холин. По принцип малко количество от него се произвежда в черния дроб, но то не е достатъчно, за да задоволи нуждите на организма. Това обаче може лесно да се направи чрез редовно ядене на яйца, риба, пилешко, боб и кръстоцветни зеленчуци като броколи, зеле, карфиол и ряпа.

Така че не е добра идея да лишавате тялото си от хранителни вещества дали заради поскъпване, или пък заради модни тенденции. Ако все пак решите да го правите, потърсете информация за алтернативи на нещата, от които се отказвате. Защото, както стана ясно, липсата на някои хранителни вещества може да доведе до сериозни здравословни проблеми на по-късен етап в живота ви.