Ново проучване: Кафето намалява стреса и депресията, помага на метаболизма

Кафето може да има не само тонизиращ ефект, Възможно е да има значително влияние върху здравето на храносмилателната ви система, дори и да пиете безкофеиново. Изследователи от APC Microbiome Ireland установиха, че редовната консумация на кафе променя трилионите микроби, обитаващи храносмилателния тракт, създавайки химическа обратна връзка, която пряко влияе върху настроението, нивата на стрес и когнитивната активност.

Проучването проследява 62 участници, за да определи как кафето взаимодейства с микробиома. Групата включвала 31 пиещи кафе и 31 непиещи кафе, които преминали през серия от психологически тестове и водили подробни дневници за диетата и консумацията си на кафе.

Изследователите определили като „пиещи кафе" онези, които консумират от три до пет чаши дневно - диапазон, който Европейският орган за безопасност на храните счита за безопасен и умерен.

Според съобщение за медиите, след като хората са спрели да пият кафе за две седмици и след това са започнали отново, бактериите в храносмилателната им система са се държали по различен начин в сравнение с тези на хората, които не пият кафе.

„Кафето е нещо повече от просто кофеин. То е сложен хранителен фактор, който взаимодейства с чревните ни микроби, метаболизма ни и дори с емоционалното ни благосъстояние", заявява авторът на проучването Джон Краян, главен изследовател в APC Microbiome Ireland.

Хората, консумиращи кафе се оказват с по-високи нива на определени полезни бактерии като Eggertella и Cryptobacterium curtum.

Тези микроорганизми играят жизненоважна роля в отделянето на стомашни киселини и образуването на храносмилателни сокове, като и двете спомагат на организма да елиминира вредните бактерии и да контролира възпалителните процеси, отбелязват изследователите.

Както потребителите на кафе с кофеин, така и тези на безкофеиново кафе отбелязали по-ниски нива на усещания стрес, депресия и импулсивност. Това подсказва, че именно некофеиновите съставки на кафето, като полифенолите и антиоксидантите, оказват основното благоприятно въздействие върху психичното здраве.

Въпреки това двата вида кафе предлагат различни предимства. Кафето с кофеин е свързано конкретно с намаляване на тревожността и по-добра концентрация, докато безкофеиновото кафе води до значително подобрение в способността за учене и епизодичната памет.

Изследователите смятат, че тези подобрения в когнитивните функции при хората, които пият безкофеиново кафе, може да са свързани с по-доброто качество на съня и по-голямата физическа активност.

Резултатите от проучването са ограничени от малкия размер на извадката, който може да не отразява точно разнообразните профили на микробиома, наблюдавани при различните хора по света.

Тъй като проучването се базира основно на данни, предоставени от самите участници относно навиците им за консумация на кафе и нивото на настроението им, резултатите са податливи на грешки в паметта и субективни пристрастия, отбелязват изследователите.

В проучването също така не са били строго контролирани други променливи, свързани с храненето, като захарта и добавките в млечните продукти, които биха могли самостоятелно да повлияят на здравето на червата и да замъглят конкретното въздействие на самото кафено зърно.

Изследването е публикувано в списанието „Nature Communications".