Световната урология във ВМА: Медици от над 40 държави на MEMIS 2026

Военномедицинска академия (ВМА) събра стотици участници от над 40 държави и затвърди позицията си като един от водещите центрове за иновации в урологията в региона.

В рамките на два дни 16-ият Международен симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия" (MEMIS 2026) превърна София в място за среща на световния опит – както в залата, така и онлайн, чрез излъчване в реално време по целия свят, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Форумът, организиран от Катедрата по урология и нефрология към ВМА под ръководството на проф. Илия Салтиров, отново събра водещи експерти и показа накъде се развива съвременната урологична хирургия.

Акцент в програмата бяха хирургията на живо и демонстрациите на сложни интервенции, извършвани с последно поколение лазерни и роботизирани системи. Фокусът беше върху най-съвременните методи за лечение на уролитиаза, доброкачествена простатна хиперплазия и онкологични заболявания.

MEMIS не е просто конференция, а платформа за обмен на опит и знания в реална среда. Нашата цел е българските пациенти да имат достъп до медицина на световно ниво чрез непрекъснатото обучение на нашите специалисти, подчерта проф. Салтиров.

По думите му, вече 16 години форумът е двигател на иновациите в региона и продължава да задава посоката към хирургично съвършенство.

Нашата научна общност няма граници, допълни той, акцентирайки върху международното участие и включването на специалисти от различни часови зони.

Симпозиумът не приключва дотук – на 27 април предстои и специализираният HoLEP Master Class, посветен на революционната технология Moses™ 2.0.

В края на събитието проф. Салтиров благодари на всички участници, партньори и екипи, които стоят зад организацията на MEMIS 2026, определяйки го като „събитие с мащаб и значение за цялата медицинска общност", и отправи покана за следващото издание догодина.