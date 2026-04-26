Ново проучване: Аспиринът може да намали риска от рак

Лекарство, първоначално извлечено от кората на върба преди хиляди години, предизвиква медицинска революция днес. Нови клинични данни от 2026 г. потвърждават, че аспиринът – широко разпространено обезболяващо без рецепта, може значително да предотвратява образуването и разпространението на някои тумори.

Най-впечатляващи са доказателствата при хора със Синдром на Линч – генетично състояние, което дава на носителите около 80% риск през живота от развитие на рак на дебелото черво. Ключово проучване, ръководено от Джон Бърн от Нюкасълския университет, установява, че ежедневен прием на аспирин в продължение на две години намалява наполовина риска от колоректален рак при тези пациенти. В тази връзка проф. Бърн заявява: „Хората, които приемаха аспирин... имаха с 50% по-малко случаи на рак на дебелото черво."

Успехът на тези изследвания вече влияе на здравните политики. От януари 2026 г. Швеция започна да изследва пациенти с рак на дебелото черво за специфични мутации и да предлага ниски дози аспирин като стандартна терапия за предотвратяване на рецидив, пише Тhenews.

По подобен начин новите насоки в Обединеното кралство препоръчват аспирин за високорискови групи още от 20-годишна възраст. Макар че аспиринът се използва още от времето на древна Месопотамия за облекчаване на болка, учените едва сега започват да разбират неговите противоракови свойства.

Лекарството действа по два основни начина:

На първо място, то потиска ензима COX-2, което предотвратява образуването на вещества, стимулиращи неконтролируемия клетъчен растеж.

Освен това, като разрежда кръвта и потиска тромбоксан A2, аспиринът може да попречи на раковите клетки да се „скриват" в кръвни съсиреци, правейки ги видими за Т-клетките на имунната система.

Въпреки ентусиазма, експертите предупреждават, че аспиринът не е безрисково „чудодейно" средство. Редовният му прием може да доведе до вътрешни кръвоизливи, язви на стомаха и дори мозъчни кръвоизливи.

Докато някои изследователи смятат, че всеки човек над 50 години трябва да приема ниски дози аспирин, за да се намали смъртността, други, като Анна Мартлинг от Каролински институт, призовават за предпазливост.

„Едно е да даваме аспирин на пациенти с рак, но е съвсем различно да го предлагаме на здрави хора, при положение че може да им навреди", казва Мартлинг.

Експертите настояват редовният прием на аспирин да бъде ограничен до високорискови групи и да се осъществява под строг медицински контрол. В момента продължават мащабни проучвания с участието на 11 000 души в Обединеното кралство, Ирландия и Индия, които изследват дали аспиринът предпазва и от рак на гърдата, простатата и хранопровода. Очаква се резултатите да бъдат публикувани през 2027 г.