Земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано в Монг...

Тодор Кантарджиев: 4 дни преди човек да се разболее с морбили почва да заразява другите

Тодор Кантарджиев Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Тази седмица повече от случаи на морбили от предишната. Това заяви микробиологът и епидемиолог проф. Тодор Кантарджиев по Би Ти Ви. Според него сценариите са два. Единият, много успешен за министерството и за българския народ, е ако го докараме до няколко стотин и затихне. Неуспешният ще е няколко десетки хиляди. Радостното е, че имаме 23 500 имунизирани откакто казах: "Имунизирайте се, защото идва морбили", каза още той. По думите му това е успех. 

Той обясни, че всеки, който е неимунизиран и неболедувал, ако не иска да се разболее, трябва да се имунизира до 72-ия час. Проф. Кантарджиев поясни, че  новите случаи са в различни градове в страната. 

Като се заразиш обикновено до 1 седмица се разболяваш. Инкубационният период е 23 дни. 4 дни преди да се разболееш и напъпчиш започваш да заразяваш, каза още той.

