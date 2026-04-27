Съдови хирурзи приложиха за първи път безвреден газ вместо йоден контраст при операция на пациент в Бургас

Клиниката по съдова хирургия на Университетската многпрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас приложи иновативна техника за диагностика и лечение на съдови заболявания, при която вместо традиционния йоден контраст се използва въглероден диоксид (CO₂). Методът се прилага за първи път в Бургас и открива нови възможности за лечение на пациенти с алергии или противопоказания. Това съобщиха от пресцентъра на болницата.

Новата техника е приложена при 44-годишен пациент с един бъбрек, артериална хипертония, захарен диабет и периферна артериална болест. При него е установена запушена артерия, но използването на йоден контраст би застрашило единствения му бъбрек.

Хирурзите извършиха миниинвазивна процедура през бедрената артерия, възстановиха проходимостта на запушения участък и поставиха стент, използвайки въглероден диоксид вместо йоден контраст. Газът се елиминира естествено от организма чрез дишането и осигурява ясна визуализация на съдовете, пише БТА.

Проф. д-р Валентин Василев, ръководител на Клиниката по съдова хирургия обясни, че използването на въглероден диоксид значително намалява риска от усложнения. Без наличието на подобна възможност алтернативата е отворена хирургична операция, по-голяма кръвозагуба, необходимост от обща анестезия и по-продължително възстановяване.