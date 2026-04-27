Проверка разкри лоша хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починалата впоследствие жена

Предстои нова проверка

Установена е занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по повод смъртта на млада жена жена, след поставен филър в гърдите.

Д-р Борис Дашков продължава да предлага забранената процедурата за уголемяване на бюста с филър, съобщава NOVA. ИАМН ще направи нова извънредна проверка на медицинския център, в който той работи.

Това ще бъде втората проверка на условията в кабинета от страна на агенцията. Проверяващите уточниха, че след първата такава са установили видимо занижени хигиенни изисквания. По този повод те са сезирали РЗИ – Кюстендил. Проверката в болницата е установила множество нарушения, заради които са образувани административно-наказателни производства.

От агенцията отчитат, че все още съществува риск за живота и здравето на пациентите, което налага още проверки на терен.

