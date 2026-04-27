Дъщеря и внучки бетонирали починал мъж в двора, за...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани у нас

Морбили СНИМКА: Pixabay

Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, показват данните към 27 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Осем от новите случаи са в Плевен, шест - във Враца, и още два в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 г.

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек, заразен с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе, призоваха от платформата. 

 

Още здравни новини вижте тук
Морбили СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Здравни новини

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)