Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек

Антраксът е опасно бактериално заболяване.

То не се предава от човек на човек. Болният не може да зарази никого,

Това каза по БНТ проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Животните са умрели след консумация на некачествен фураж – фураж, който е събиран заедно с пръст. Когато има силни валежи, последвани от засушаване, корените на тревата изсъхват и при паша животните поемат тревата заедно с почва от корените. В тази почва могат да се намират спори на антракс и животните обикновено умират от чревна форма на заболяването.", посочи той. Кантарджиев допълни, че хората най-често се заразяват при контакт с болни животни, при клане или обработка на месо и кожи от заразени животни.

„Ако се изяде месо от болно животно, умряло от антракс започва силна болка, особено в дясната част на корема. Човек се чуди какво се случва и често си дава сметка, че е консумирал недобре термично обработена или сурова наденица. При развитие на инфекцията, дори при лечение с правилни антибиотици, което невинаги е възможно навреме, смъртността може да достигне около 30%., посочи професорът.

Проф. Тодор Кантарджиев, коментира повишеният брой на заразените с морбили.

Ако едно дете изкара тежко морбили, в следващите 10-15 години може да развие възпаляване на мозъка, пълно ослепяване или ранна смърт, посочи той.